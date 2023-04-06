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  3. Кубок Либертадорес: Группа F
Тур: 1.
Депортиво Перейра
1:1
Конец матча
Коло-Коло
0'
18' Желтая карточка
Кинтана Альдаир
0:1
24' Пенальти
Leonardo Gil
32' Желтая карточка
Leonardo Gil
32' Желтая карточка
Carlos Ramirez I
38' Желтая карточка
Maximiliano Falcon
43' Желтая карточка
Maicol Medina
45' Желтая карточка
Marcos Bolados
45' Желтая карточка
Эрнандес Диего
66' Желтая карточка
Juan Zuluaga
1:1
81' Гол
Angelo Rodriguez
90'+6
1
Кинтана
Альдаир
3
Эрнандес
Диего
29
Carlos
Ramirez
I
5
Geisson
Perea
25
Jhonny
Vasquez
13
Juan
Zuluaga
11
Johan
Bocanegra
18
Maicol
Medina
27
Jimer
Fory
30
Родригес
Арлей
9
Angelo
Rodriguez
1
Кортес
Брайан
37
Maximiliano
Falcon
31
Matias
De
los
Santos
II
23
Ramiro
Hernandez
2
Jeyson
Rojas
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
Депортиво Перейра
3-1-4-2
Коло-Коло
3-4-1-2

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1
Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Чьяпас - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Бояка Чико - Депортиво Перейра 3:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Перейра - Атлетико Уила 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:2 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 5:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Перейра 2:0
Коло-Коло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0
Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Кильота 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Курико Юнидо 1:1 Коло-Коло - Универсидад Католика Чили 0:0 Кобресал - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Унион Эспаньола 4:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Angelo Rodriguez уходит с поля. Larry Angulo выходит вместо него
  • 84'
    Jeyson Rojas уходит с поля. Bruno Gutierrez выходит вместо него
  • 84'
    Leonardo Gil уходит с поля. Vicente Pizarro выходит вместо него
  • 81'
    Kevin Aladesanmi сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
  • 69'
    Diego Hernandez уходит с поля. Edisson Restrepo выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      51'
      Diego Hernandez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Marcos Bolados получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Maicol Medina получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Maximiliano Falcon получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Карлос Рамирес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Leonardo Gil из команды Коло-Коло забивает с точки!
    • Описание гола
      21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Leonardo Gil пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      18'
      Альдаир Кинтана получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Матиас де лос Сантос уходит с поля. Daniel Gutierrez выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Депортиво Перейра 1:1 Коло-Коло онлайн

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