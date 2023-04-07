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  3. Кубок Либертадорес: Группа E
Тур: 1.
Ливерпуль Монтевидео
0:3
Конец матча
Коринтианс
0'
43' Желтая карточка
Жил Карлос
0:1
45' Гол
Бальбуэна Фабиан
0:2
49' Гол
Roger I
51' Желтая карточка
Мели Сесар
0:3
63' Гол
Roger I
76' Желтая карточка
Вера Фаусто
90'+4
1
Sebastian
Britos
15
Gaston
Martirena
3
Juan
Izquierdo
4
Gonzalo
Perez
11
Самудио
Мигель
8
Gonzalo
Napoli
17
Мели
Сесар
26
Lucas
Lemos
9
Maicol
Cabrera
19
Лусиано
Родригез
10
Alan
Medina2
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
31
Бальбуэна
Фабиан
4
Жил
Карлос
6
Fabio
Santos
IV
29
Рони
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
5
Вера
Фаусто
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Ливерпуль Монтевидео
4-3-3
Коринтианс
4-1-4-1

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2
Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 3:2 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Серрито 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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