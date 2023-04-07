Тур: 1.
0:3
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаЖил Карлос
0:1
45' ГолБальбуэна Фабиан
0:2
49' ГолRoger I
51' Желтая карточкаМели Сесар
0:3
63' ГолRoger I
76' Желтая карточкаВера Фаусто
90'+4
Ход матча
43'
45'
0:1
46'
49'
0:2
51'
63'
0:3
76'
17
Мели
Сесар
26
Lucas
Lemos
10
Alan
Medina2
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
29
Рони
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
-
26 Lucas LemosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Alan Medina2Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
-
24 Kevin Amaro
-
-
-
33 Mateo Antoni
-
-
-
Главный тренер: Jorge Bava
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Lazaro
Результаты последних матчей
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2
Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 3:2 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Серрито 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2 Гойяс - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1