Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаМельгарехо Лоренсо
0:1
9' ГолDiego Gomez
28' Желтая карточкаОтавио
31' Желтая карточкаDiego Gomez
45' Желтая карточкаСаравия Ренсо
83' Желтая карточкаAlvaro Campuzano
90' Желтая карточкаРамирес Иван
90'+7
Ход матча
9'
0:1
28'
31'
45'
63'
83'
90'
22
Эверсон
40
Nathan
VI
49
Patrick
I
38
Педриньо
II
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
49 Patrick IПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
17 Igor Gomes
-
-
41 Isaac Aguiar
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Diego GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
История личных встреч
Атлетико Минейро
Либертад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0
Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Либертад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1
Дельфин - Либертад 3:2 Либертад - Гуайрена 2:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Либертад 2:0 Либертад - Такуари 1:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:2 Гуаласео - Либертад 2:2 Либертад - Гуаласео 1:0 Либертад - Спортиво Лукеньо 1:1 Ресистенсия - Либертад 0:2 Либертад - Гуарани Асунсьон 1:0 Такуари - Либертад 1:0 Либертад - Гуайрена 4:2 Либертад - Серро Портеньо 0:0 Либертад - Имбабура 2:0