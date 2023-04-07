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  3. Кубок Либертадорес: Группа G
Тур: 1.
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Либертад
0'
2' Желтая карточка
Мельгарехо Лоренсо
0:1
9' Гол
Diego Gomez
28' Желтая карточка
Отавио
31' Желтая карточка
Diego Gomez
45' Желтая карточка
Саравия Ренсо
83' Желтая карточка
Alvaro Campuzano
90' Желтая карточка
Рамирес Иван
90'+7
22
Эверсон
6
Додо
Родолфо
28
Лемос
Маурисио
40
Nathan
VI
26
Саравия
Ренсо
49
Patrick
I
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
38
Педриньо
II
10
Паулиньо
Жозе
11
Варгас
Эдуардо
1
Сильва
Мартин
17
Matias
Espinoza
3
Alexander
Barboza
5
Diego
Viera
II
33
Пирис
Иван
21
Lucas
Sanabria2
23
Diego
Gomez
6
Alvaro
Campuzano
15
Hector
Villalba1
10
Мельгарехо
Лоренсо
9
Alfio
Oviedo
Атлетико Минейро
4-3-1-2
Либертад
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0
Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0
Либертад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1
Дельфин - Либертад 3:2 Либертад - Гуайрена 2:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Либертад 2:0 Либертад - Такуари 1:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:2 Гуаласео - Либертад 2:2 Либертад - Гуаласео 1:0 Либертад - Спортиво Лукеньо 1:1 Ресистенсия - Либертад 0:2 Либертад - Гуарани Асунсьон 1:0 Такуари - Либертад 1:0 Либертад - Гуайрена 4:2 Либертад - Серро Портеньо 0:0 Либертад - Имбабура 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      45'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Diego Gomez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Отавио II получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Hector Villalba сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Diego Gomez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Мельгарехо Лоренсо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:1 Либертад онлайн

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