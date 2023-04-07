Тур: 1.
1:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
6'
0:1
17'
1:1
22
Thomas
Jones
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
14
Габриэл
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Thomas JonesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ivan VasquezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Nunez
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Магальянес
Ботафого Рио-де-Жанейро
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Результаты последних матчей
Магальянес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1
Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2 Депортес Реколета - Магальянес 0:2 Магальянес - Рейнджерс Талька1 2:0 Депортес Копьяпо - Магальянес 2:2 Магальянес - Уачипато 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 0:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Мадурейра 2:0 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 0:1 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2