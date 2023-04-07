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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Тур: 1.
Магальянес
1:1
Первый тайм: 25'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
6' Гол
Соарес Франсиско
1:1
17' Гол
Alfred Canales

Ход матча

6'
0:1
Соарес Франсиско
17'
Alfred Canales
1:1
Лучшие коэффициенты
Магальянес
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
9.50
5.10
2.20
Все Коэффициенты
1
Gaston
Rodriguez
20
Marcelo
Filla
5
Cristian
Vilches
2
Fernando
Pinero
6
Nicolas
Berardo
10
Tomas
Aranguiz
27
Alfred
Canales
22
Thomas
Jones
21
Вильянуэва
Карлос
7
Julian
Alfaro
11
Yorman
Zapata
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
6
Че
Че
14
Габриэл
III
7
Виктор
Жоао
II
33
Эдуардо
Карлос
II
10
Зауэр
Густаво
9
Соарес
Франсиско
Магальянес
Ботафого Рио-де-Жанейро

История личных встреч

Магальянес
Ботафого Рио-де-Жанейро

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Результаты последних матчей

Магальянес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1
Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2 Депортес Реколета - Магальянес 0:2 Магальянес - Рейнджерс Талька1 2:0 Депортес Копьяпо - Магальянес 2:2 Магальянес - Уачипато 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 0:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Мадурейра 2:0 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 0:1 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Лучшие коэффициенты
Магальянес
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
9.50
5.10
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Магальянес 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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Магальянес
Ботафого Рио-де-Жанейро
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