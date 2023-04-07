Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаFernando Basante
34' Желтая карточкаРонкалья Факундо
40' Красная карточкаВальдес Бруно
45' Желтая карточкаБенедетто Дарио
51' Желтая карточкаRuben Dario Ramirez2
58' Желтая карточкаФабра Франк
59' Желтая карточкаMariano Andres Herron
74' Желтая карточкаФигаль Хорхе
75' Желтая карточкаКаммингс Харольд
86' Вторая желтая карточкаРонкалья Факундо
90'+7
Ход матча
31'
34'
40'
45'
58'
74'
75'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Руис ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
12 Jorge Roa
-
-
-
-
38 Saul Asibe
-
Главный тренер: Jhonny Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
Результаты последних матчей
Монагас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1
Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1 Карабобо - Монагас 3:2 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Метрополитанос 0:2 Монагас - Минерос де Гуайяна 1:2 Монагас - Карабобо 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2