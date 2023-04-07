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  3. Кубок Либертадорес: Группа F
Тур: 1.
Монагас
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
31' Желтая карточка
Fernando Basante
34' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
40' Красная карточка
Вальдес Бруно
45' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
51' Желтая карточка
Ruben Dario Ramirez2
58' Желтая карточка
Фабра Франк
59' Желтая карточка
Mariano Andres Herron
74' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
75' Желтая карточка
Каммингс Харольд
86' Вторая желтая карточка
Ронкалья Факундо
90'+7
25
Москера
Орландо
14
Cristopher
Rodriguez
31
Каммингс
Харольд
2
Ruben
Dario
Ramirez2
27
Андерсон
Иван
10
Edanyilber
Navas
6
Aldo
Quinonez
23
Santiago
Herrera
8
Andres
Romero
9
Арройо
Абдиэль
7
Fernando
Basante
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
25
Вальдес
Бруно
2
Ронкалья
Факундо
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
5
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Монагас
3-4-3
Бока Хуниорс
4-3-3

Результаты последних матчей

Монагас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1
Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1 Карабобо - Монагас 3:2 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Метрополитанос 0:2 Монагас - Минерос де Гуайяна 1:2 Монагас - Карабобо 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Вальдес Бруно увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      34'
      Ронкалья Факундо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Fernando Basante получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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