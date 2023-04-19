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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Палестино
0:0
Первый тайм: 40'
Эстудиантес Мерида
0'
29' Желтая карточка
Cristian Flores I
33' Желтая карточка
Карраско Браян
39' Желтая карточка
Maximiliano Salas

Ход матча

29'
 
Cristian Flores I
33'
Карраско Браян
 
39'
Maximiliano Salas
 
Лучшие коэффициенты
Палестино
Ничья
Эстудиантес Мерида
1.55
5.40
9.20
Все Коэффициенты
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
2
Меса
Фернандо
13
Кристиан
Суарез
8
Fernando
Cornejo
I
10
Misael
Davila
5
Фарьяс
Агустин
23
Ariel
Martinez
I
7
Карраско
Браян
9
Maximiliano
Salas
11
Jonathan
Benitez1
1
Beyker
Velasquez
5
Edison
Penilla
6
Marcel
Guaramato
4
Alexis
Doldan
17
Anthony
Matos
7
Cristian
Flores
I
14
Aaron
Rodriguez
29
Wilfredo
Pena
26
Junior
Paredes
10
Jesus
Gomez
II
28
Соррилья
Эрвин
Палестино
Эстудиантес Мерида

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстудиантес Мерида
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Rojas 1 0
Эстудиантес Мерида
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Flores I 1 0
Junior Paredes 1 0
Alexis Doldan 1 0
Edison Penilla 1 0
Luis Arenas 1 0

Результаты матчей

Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
0
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0
Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0 Кокимбо Юнидо - Палестино 1:1 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Палестино - Уачипато 5:0 Кобресал - Палестино 1:0 Палестино - Депортес ла Серена 5:0 Палестино - Эвертон Кильота 1:4 Палестино - Универсидад де Чили 1:2 Ньюбленсе - Палестино 2:0 Палестино - Курико Юнидо 2:1 Коло-Коло - Палестино 1:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0
Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 3:2 Тачира - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Самора 1:2 Карабобо - Эстудиантес Мерида 0:0

Результаты матчей

Палестино
Эстудиантес Мерида

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Палестино
Эстудиантес Мерида

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Сан-Лоренсо
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстудиантес Мерида
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Палестино
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Палестино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сан-Лоренсо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстудиантес Мерида
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Эстудиантес Мерида
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестино
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Сан-Паулу Эрисон 2
Ньюэллс Олд Бойз Портилльо Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Гуарани Асунсьон Jose David Moya Rojas 1 1
Эстудиантес Мерида Cristian Flores I 2
Магальянес Вильянуэва Карлос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Maximiliano Salas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Карраско Браян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Cristian Flores получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Палестино.
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Лучшие коэффициенты
Палестино
Ничья
Эстудиантес Мерида
1.55
5.40
9.20
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