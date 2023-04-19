Тур: 2.
0:0
Первый тайм: 40'
0'
29' Желтая карточкаCristian Flores I
33' Желтая карточкаКарраско Браян
39' Желтая карточкаMaximiliano Salas
Ход матча
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Bryan VejarЗащитник
-
-
-
-
-
24 Maicol Leon
-
-
-
27 Martin Araya
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
39 Guilmer Giro
-
12 Aldair Pena
-
-
-
16 Luis Arenas
-
30 Ayrton Paez
-
20 Jorge Paez
-
-
-
Главный тренер: Ali Canas
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Rojas
|1
|0
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Flores I
|1
|0
|Junior Paredes
|1
|0
|Alexis Doldan
|1
|0
|Edison Penilla
|1
|0
|Luis Arenas
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
0
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0
Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0 Кокимбо Юнидо - Палестино 1:1 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Палестино - Уачипато 5:0 Кобресал - Палестино 1:0 Палестино - Депортес ла Серена 5:0 Палестино - Эвертон Кильота 1:4 Палестино - Универсидад де Чили 1:2 Ньюбленсе - Палестино 2:0 Палестино - Курико Юнидо 2:1 Коло-Коло - Палестино 1:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0
Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Эстудиантес Мерида 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 3:2 Тачира - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Самора 1:2 Карабобо - Эстудиантес Мерида 0:0
Результаты матчей
Палестино
Эстудиантес Мерида
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Палестино
Эстудиантес Мерида
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Сан-Паулу
|Эрисон
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|Портилльо Маркос
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1
|Гуарани Асунсьон
|Jose David Moya Rojas
|1 1
|Эстудиантес Мерида
|Cristian Flores I
|2
|Магальянес
|Вильянуэва Карлос
|1