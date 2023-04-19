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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Олимпия Асунсьон
0:0
Первый тайм: 41'
Патронато Парана
0'
18' Желтая карточка
Alexander Sosa
37' Желтая карточка
Cristian Leandro Gonzalez

Ход матча

18'
 
Alexander Sosa
37'
 
Cristian Leandro Gonzalez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Асунсьон
Ничья
Патронато Парана
5.10
4.04
5.90
Все Коэффициенты
1
Gaston
Oliveira
29
Саласар
Виктор
2
Luis
Zarate
15
Mateo
Gamarra
11
Торрес
Иван
6
Ортис
Ричард
17
Marcos
Gomez
14
Кардосо
Фернандо
3
Сильва
Алехандро
7
Hugo
Fernandez
16
Guillermo
Paiva
1
Julio
Salva
13
Охеда
Серхио
29
Cristian
Leandro
Gonzalez
36
Joel
Ghiraldello
23
Matias
Ruiz
Diaz
3
Facundo
Cobos
32
Russo
Cordero
15
Fabio
Vazquez
5
Доминго
Николас
22
Alexander
Sosa
16
Хуан
Пабло
Баринага
Олимпия Асунсьон
4-2-3-1
Патронато Парана
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 1 0.5
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Levato 1 0.5

Карточки

Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Gamarra 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Sosa 2 0
Fabio Vazquez 1 0
Доминго Николас 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Mateo Levato 1 0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Патронато Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1
Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон - Такуари 4:0 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:1 Оланчо - Олимпия Асунсьон 4:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:1 Сол де Америка - Олимпия Асунсьон 0:2 Олимпия Асунсьон - 12 де Октубре Итаугуа 3:1 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 1:6
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1
Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Патронато Парана - Уракан 3:2 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Колон - Патронато Парана 1:0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
Патронато Парана

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Асунсьон
Патронато Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Олимпия Асунсьон
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Мелгар
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Патронато Парана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мелгар
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Олимпия Асунсьон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Насьональ II
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Патронато Парана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Патронато Парана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Олимпия Асунсьон
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мелгар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Боливар Сагредо Хесус 1 1
Стронгест Enrique Triverio 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Асунсьон
Ничья
Патронато Парана
5.10
4.04
5.90
Все Коэффициенты
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