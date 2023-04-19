Тур: 2.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
11
Торрес
Иван
17
Marcos
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Торрес ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
35 Diego Torres
-
33 Allan Wlk
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Otta
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|1
|0.5
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Levato
|1
|0.5
Карточки
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Gamarra
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Sosa
|2
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Mateo Levato
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Патронато Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1
Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон - Такуари 4:0 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:1 Оланчо - Олимпия Асунсьон 4:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:1 Сол де Америка - Олимпия Асунсьон 0:2 Олимпия Асунсьон - 12 де Октубре Итаугуа 3:1 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 1:6
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1
Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Патронато Парана - Уракан 3:2 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Колон - Патронато Парана 1:0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
Патронато Парана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпия Асунсьон
Патронато Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|2
|Расинг Авельянеда
|Герреро Паоло
|1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жаилсон Маркес
|1 1
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 1
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2