Тур: 2.
2:0
Первый тайм: 39'
0'
1:0
7' ГолРоке Витор
26' Желтая карточкаФеррейра Мариано
34' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
2:0
35' ПенальтиDavid Terans
Ход матча
7'
1:0
26'
34'
35'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
3
Ivaldo
26
Erick2
10
David
Terans
35
Romulo
Cruz
22
Эверсон
49
Patrick
I
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
-
35 Romulo CruzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tomas Cuello
-
22 Madson II
-
-
92 Pablo I
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
49 Patrick IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
-
41 Isaac Aguiar
-
40 Nathan VI
-
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
29 матчей
37.9%
6.9%
55.2%
11 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.13
Среднее время на гол
52
79
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.17
1.07
Тотал матчей
2.5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|1
|0.5
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|1
|1
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фоз до Игуасу 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Аруко СБ - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Рио-Бранко Паранагуа - Атлетико Паранаэнсе 0:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|2
|Расинг Авельянеда
|Герреро Паоло
|1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жаилсон Маркес
|1 1
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 1
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2