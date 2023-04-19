  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Первый тайм: 39'
Атлетико Минейро
0'
1:0
7' Гол
Роке Витор
26' Желтая карточка
Феррейра Мариано
34' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
2:0
35' Пенальти
David Terans

Ход матча

7'
Роке Витор
1:0
26'
 
Феррейра Мариано
34'
 
Паулиньо Жозе
35'
David Terans
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Атлетико Минейро
2.85
3.80
5.90
Все Коэффициенты
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
3
Ivaldo
48
Педринью
Роша
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
88
Christian
Cardoso
10
David
Terans
35
Romulo
Cruz
9
Роке
Витор
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
49
Patrick
I
34
Жемерсон
де
Жесус
6
Додо
Родолфо
15
Сарачо
Федерико
38
Педриньо
II
21
Батталья
Родриго
28
Лемос
Маурисио
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

37.9%
6.9%
55.2%
11 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.13

Среднее время на гол

52
79

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.17
1.07

Тотал матчей

2.5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 1 0.5
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 1 1
Фернандиньо Фернандо 1 0
Pablo I 1 0
Ivaldo 1 0
Tomas Cuello 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Отавио II 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фоз до Игуасу 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Аруко СБ - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Рио-Бранко Паранагуа - Атлетико Паранаэнсе 0:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Демократа СЛ 3:0 Ипатинга - Атлетико Минейро 0:1 Томбенсе - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Калденсе 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Либертад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Минейро
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Альянса Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Минейро
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Боливар Сагредо Хесус 1 1
Стронгест Enrique Triverio 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Давид Теранс из команды Атлетико Паранаэнсе забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Паулиньо Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Феррейра Мариано получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Romulo Cruz сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Атлетико Минейро.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.66. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.66 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Атлетико Минейро
2.85
3.80
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 