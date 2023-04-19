Тур: 2.
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолСорноса Хуниор
45' Желтая карточкаAgustin Basso
65' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
2:0
67' ГолAlan Minda
76' Желтая карточкаLautaro Diaz
78' Желтая карточкаAlan Minda
90'+5
Ход матча
27'
1:0
45'
67'
2:0
76'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Julio
Ortiz
19
Lautaro
Diaz
33
Mateo
Antoni
17
Мели
Сесар
10
Alan
Medina2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Lautaro DiazНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Alan Minda
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mateo AntoniЗащитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Alan Medina2Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Kevin Amaro
-
-
-
-
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
25 Juan Dalies
-
Главный тренер: Jorge Bava
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорноса Хуниор
|1
|0.5
|Alan Minda
|1
|0.5
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Basso
|2
|0
|Mateo Carabajal
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Lautaro Diaz
|1
|0
|Alan Minda
|1
|0
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мели Сесар
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайя - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0 Эстудиантес - Индепендьенте дель Валле 2:0 Мальдонадо - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - 9 октября 1:0 Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 0:1 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Макара 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 2:0 Мелгар - Индепендьенте дель Валле 0:3
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 3:2 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|2
|Расинг Авельянеда
|Герреро Паоло
|1
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Атлетико Минейро
|Феррейра Мариано
|1 1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жаилсон Маркес
|1 1