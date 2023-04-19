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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Индепендьенте дель Валле
2:0
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
1:0
27' Гол
Сорноса Хуниор
45' Желтая карточка
Agustin Basso
65' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
2:0
67' Гол
Alan Minda
76' Желтая карточка
Lautaro Diaz
78' Желтая карточка
Alan Minda
90'+5
1
Рамирес
Мойсес
14
Mateo
Carabajal
5
Richard
Schunke
2
Agustin
Basso
13
Matias
Fernandez
III
51
Yaimar
Medina
80
Julio
Ortiz
16
Кристиан
Пеллерано
10
Сорноса
Хуниор
19
Lautaro
Diaz
11
Michael
Hoyos
1
Sebastian
Britos
15
Gaston
Martirena
4
Gonzalo
Perez
33
Mateo
Antoni
11
Самудио
Мигель
17
Мели
Сесар
29
Fabricio
Diaz
8
Gonzalo
Napoli
19
Лусиано
Родригез
23
Бентанкур
Рубен
10
Alan
Medina2
Индепендьенте дель Валле
3-4-1-2
Ливерпуль Монтевидео
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорноса Хуниор 1 0.5
Alan Minda 1 0.5
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Basso 2 0
Mateo Carabajal 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Alan Minda 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мели Сесар 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайя - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0 Эстудиантес - Индепендьенте дель Валле 2:0 Мальдонадо - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - 9 октября 1:0 Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 0:1 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Макара 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 2:0 Мелгар - Индепендьенте дель Валле 0:3
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 3:2 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Gonzalo Napoli уходит с поля. Ignacio Rodriguez выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Agustin Basso получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Михаел Диаз сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Сорноса Хуниор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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