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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Насьональ Монтевидео
1:0
Второй тайм: 67'
Индепендьенте Медельин
0'
1' Желтая карточка
Ногера Фабьян
1:0
37' Гол
Перейро Гастон
38' Желтая карточка
Перейро Гастон
45' Желтая карточка
Victor Moreno
59' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
63' Желтая карточка
Diber Cambindo

Ход матча

1'
Ногера Фабьян
 
37'
Перейро Гастон
1:0
38'
Перейро Гастон
 
45'
 
Victor Moreno
58'
Bruno Damiani
Рамирес Игнасио
 
59'
Yonathan Rodriguez
 
63'
 
Diber Cambindo
66'
 
Emerson Batalla
Miguel Monsalve
66'
 
Deiner Quinonez
Фелипе Пардо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьональ Монтевидео
Ничья
Индепендьенте Медельин
4.90
5.60
4.52
Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
6
Кандидо
Камило
22
Diego
Zabala
5
Yonathan
Rodriguez
17
Хинелья
Франсиско
7
Federico
Martinez3
11
Рамирес
Игнасио
20
Перейро
Гастон
12
Luis
Vasquez
III
24
Монрой
Хорди
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
17
Фелипе
Пардо
16
Торрес
Даниэль
15
Альварадо
Джейми
20
Miguel
Monsalve
9
Luciano
Pons
27
Diber
Cambindo
Насьональ Монтевидео
4-3-3
Индепендьенте Медельин
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жильотти Эммануэль 1 0.5
Перейро Гастон 1 0.5
Хинелья Франсиско 1 0.5
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Moreno 1 0.5

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейро Гастон 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Кандидо Камило 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 1 0
Edwin Cetre 1 0
Victor Moreno 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0
Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Чьяпас 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Индепендьенте Медельин

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Индепендьенте Медельин
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Медельин
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индепендьенте Медельин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Miguel Monsalve уходит с поля. Emerson Batalla выходит вместо него
  • 66'
    Фелипе Пардо уходит с поля. Deiner Quinonez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Diber Cambindo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Yonathan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Рамирес Игнасио уходит с поля. Bruno Damiani выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Victor Moreno получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Перейро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Перейро Гастон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    1'
    Ногера Фабьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьональ Монтевидео
Ничья
Индепендьенте Медельин
4.90
5.60
4.52
Все Коэффициенты
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