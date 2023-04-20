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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Насьональ Монтевидео
2:1
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
1' Желтая карточка
Ногера Фабьян
1:0
37' Гол
Перейро Гастон
38' Желтая карточка
Перейро Гастон
45' Желтая карточка
Victor Moreno
59' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
63' Желтая карточка
Diber Cambindo
69' Желтая карточка
Торрес Даниэль
1:1
79' Гол
Luciano Pons
80' Желтая карточка
Marcos Montiel
82' Желтая карточка
Кандидо Камило
90' Желтая карточка
Andres Cadavid
90' Желтая карточка
Luciano Pons
2:1
90' Гол
Ногера Фабьян
90' Желтая карточка
Рикаурте Андрес
90' Желтая карточка
Фелипе Пардо
90'+13
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
6
Кандидо
Камило
22
Diego
Zabala
5
Yonathan
Rodriguez
17
Хинелья
Франсиско
7
Federico
Martinez3
11
Рамирес
Игнасио
20
Перейро
Гастон
12
Luis
Vasquez
III
24
Монрой
Хорди
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
17
Фелипе
Пардо
16
Торрес
Даниэль
15
Альварадо
Джейми
20
Miguel
Monsalve
9
Luciano
Pons
27
Diber
Cambindo
Насьональ Монтевидео
4-3-3
Индепендьенте Медельин
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жильотти Эммануэль 1 0.5
Перейро Гастон 1 0.5
Ногера Фабьян 1 0.5
Хинелья Франсиско 1 0.5
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Pons 1 0.5
Victor Moreno 1 0.5

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандидо Камило 2 0
Перейро Гастон 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0
Yonathan Rodriguez 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 2 0
Фелипе Пардо 1 0
Рикаурте Андрес 1 0
Andres Cadavid 1 0
Luciano Pons 1 0
Edwin Cetre 1 0
Victor Moreno 1 0
Diber Cambindo 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0
Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Чьяпас 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Индепендьенте Медельин

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Индепендьенте Медельин
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Ривер Плейт Барко Эсекьель 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Yonathan Rodriguez уходит с поля. Marcos Montiel выходит вместо него
    • 63'
      Miguel Monsalve уходит с поля. Emerson Batalla выходит вместо него
    • Желтая карточка
      63'
      Diber Cambindo получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Фелипе Пардо уходит с поля. Deiner Quinonez выходит вместо него
    • Желтая карточка
      59'
      Yonathan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Рамирес Игнасио уходит с поля. Bruno Damiani выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Victor Moreno получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Перейро Гастон получил желтую карточку от судьи
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