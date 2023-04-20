Тур: 2.
0'
45' Желтая карточкаГонсалес Оскар
1:0
45' ПенальтиПаласиос Карлос
63' Желтая карточкаAndres Romero
72' Желтая карточкаКастильо Эдсон
90'+6
Ход матча
45'
45'
1:0
63'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Lucas Soto
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jorge Roa
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jhonny Ferreira
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|1 (1)
|0.5
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.5
Монагас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Gil
|1
|0
|Marcos Bolados
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
Монагас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|Каммингс Харольд
|1
|0
|Andres Romero
|1
|0
|Гонсалес Оскар II
|1
|0
|Ruben Dario Ramirez2
|1
|0
|Fernando Basante
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1
Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Кильота 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Курико Юнидо 1:1 Коло-Коло - Универсидад Католика Чили 0:0
Монагас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0
Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1 Карабобо - Монагас 3:2 Самора - Монагас 1:1
Результаты матчей
Коло-Коло
Монагас
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Монагас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Ривер Плейт
|Барко Эсекьель
|2
|Фламенго
|Педро Гильерме
|2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Атлетико Минейро
|Феррейра Мариано
|1 1