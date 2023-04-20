  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Коло-Коло
1:0
Конец матча
Монагас
0'
45' Желтая карточка
Гонсалес Оскар
1:0
45' Пенальти
Паласиос Карлос
63' Желтая карточка
Andres Romero
72' Желтая карточка
Кастильо Эдсон
90'+6
1
Кортес
Брайан
36
Maximiliano
Falcon
23
Ramiro
Hernandez
3
Daniel
Gutierrez
2
Jeyson
Rojas
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
8
Павес
Эстебан
7
Паласиос
Карлос
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
25
Москера
Орландо
2
Ruben
Dario
Ramirez2
14
Cristopher
Rodriguez
31
Каммингс
Харольд
19
Гонсалес
Оскар
II
27
Андерсон
Иван
8
Andres
Romero
10
Edanyilber
Navas
7
Fernando
Basante
23
Santiago
Herrera
34
Кастильо
Эдсон
Коло-Коло
3-4-1-2
Монагас
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 (1) 0.5
Паласиос Карлос 1 (1) 0.5
Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Gil 1 0
Marcos Bolados 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Эдсон 1 0
Каммингс Харольд 1 0
Andres Romero 1 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Ruben Dario Ramirez2 1 0
Fernando Basante 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1
Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Кильота 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Курико Юнидо 1:1 Коло-Коло - Универсидад Католика Чили 0:0
Монагас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0
Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Монагас - Самора 1:1 Монагас - Карабобо 2:1 Карабобо - Монагас 3:2 Самора - Монагас 1:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Монагас

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Монагас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Депортиво Перейра
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Монагас
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Коло-Коло
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Монагас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Депортиво Перейра
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Коло-Коло
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Монагас
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Депортиво Перейра
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Ривер Плейт Барко Эсекьель 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Весь список
  • 68'
    Паласиос Карлос уходит с поля. Vicente Pizarro выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Andres Romero получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Santiago Herrera уходит с поля. Ривас Кристиан выходит вместо него
  • 58'
    Fernando Basante уходит с поля. Арройо Абдиэль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Коло-Коло 1:0 Монагас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     