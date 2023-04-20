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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Америка Минейро
0'
11' Желтая карточка
Nino Paraiba
1:0
49' Гол
Julian Alejo Lopez
2:0
51' Гол
Сото Алексис
56' Желтая карточка
Aloisio Santos
2:1
63' Гол
Lucas Kal
69' Желтая карточка
David Barbona
73' Желтая карточка
Eder 2
85' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+8
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
4
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
11
Gaston
Togni
19
David
Barbona
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Nino
Paraiba
45
Potigar
33
Eder
2
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
16
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
11
Felipe
Azevedo
17
Gonzalo
Mastriani
Дефенса и Хустисия
Америка Минейро

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сото Алексис 1 0.5
Julian Alejo Lopez 1 0.5
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 2 1
Веллингтон Паулиста 1 0.5
Lucas Kal 1 0.5
Eder 2 1 0.5

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
David Barbona 1 0
Сото Алексис 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nino Paraiba 1 0
Aloisio Santos 1 0
Eder 2 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Америка Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Америка Минейро
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Америка Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Мильонариос
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пеньяроль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Америка Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Пеньяроль
 1 0 0 1 1 - 4 0
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Сан-Паулу Эрисон 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Палестино Фарьяс Агустин 1 1
Весь список
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      11'
      Нино Параиба получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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