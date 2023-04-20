  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Ривер Плейт
4:2
Конец матча
Спортинг Кристал
0'
0:1
6' Гол
Ignacio2
1:1
18' Гол
Де ла Крус Николас
2:1
36' Гол
Барко Эсекьель
38' Красная карточка
Диас Энцо Эрнан
2:2
41' Гол
Washington Corozo
42' Желтая карточка
Кастильо Хесус
42' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
3:2
52' Гол
Барко Эсекьель
56' Желтая карточка
Rafael Lutiger
4:2
61' Гол
Pablo Solari
82' Желтая карточка
Мадрид Хоан
90'+5
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
21
Барко
Эсекьель
10
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
18
Lucas
Beltrain
25
Рондон
Саломон
12
Renato
Solis
4
Gianfranco
Chavez
14
Ignacio2
5
Rafael
Lutiger
15
Лора
Карлос
30
Jostin
Alarcon
6
Претель
Хесус
16
Кастильо
Хесус
32
Leonardo
Diaz
7
Washington
Corozo
9
Brenner1
Ривер Плейт
4-4-2
Спортинг Кристал
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барко Эсекьель 2 1
Де ла Крус Николас 1 0.5
Pablo Solari 1 0.5
Lucas Beltrain 1 (1) 0.5
Спортинг Кристал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Washington Corozo 1 0.5
Ignacio2 1 0.5
Joao Grimaldo 1 0.5

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Перес Энцо 1 0
Спортинг Кристал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Хесус 2 0
Йотун Йошимар 0 1
Мадрид Хоан 1 0
Rafael Lutiger 1 0
Ignacio2 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1
Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:0
Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0
Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Карлос Мануччи 4:0 Альянса Атлетико - Спортинг Кристал 0:2 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 1:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Спортинг Кристал

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Спортинг Кристал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Стронгест
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ривер Плейт
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Спортинг Кристал
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Стронгест
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Стронгест
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Ривер Плейт Барко Эсекьель 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Игнасио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ривер Плейт 4:2 Спортинг Кристал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     