Тур: 2.
4:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолIgnacio2
1:1
18' ГолДе ла Крус Николас
2:1
36' ГолБарко Эсекьель
38' Красная карточкаДиас Энцо Эрнан
2:2
41' ГолWashington Corozo
42' Желтая карточкаКастильо Хесус
42' Желтая карточкаФернандес Игнасио
3:2
52' ГолБарко Эсекьель
56' Желтая карточкаRafael Lutiger
4:2
61' ГолPablo Solari
82' Желтая карточкаМадрид Хоан
90'+5
Ход матча
6'
0:1
18'
36'
2:1
38'
41'
42'
52'
3:2
56'
61'
4:2
82'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
12
Renato
Solis
14
Ignacio2
15
Лора
Карлос
9
Brenner1
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Pablo Solari
-
Главный тренер: Martin Demichelis
- Основной состав
-
12 Renato SolisВратарь
- Защитник
-
14 Ignacio2Защитник
- Защитник
-
15 Лора КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Brenner1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Juan SanchezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барко Эсекьель
|2
|1
|Де ла Крус Николас
|1
|0.5
|Pablo Solari
|1
|0.5
|Lucas Beltrain
|1 (1)
|0.5
Спортинг Кристал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Washington Corozo
|1
|0.5
|Ignacio2
|1
|0.5
|Joao Grimaldo
|1
|0.5
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Перес Энцо
|1
|0
Спортинг Кристал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Хесус
|2
|0
|Йотун Йошимар
|0
|1
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Rafael Lutiger
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1
Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:0
Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0
Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Карлос Мануччи 4:0 Альянса Атлетико - Спортинг Кристал 0:2 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 1:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Спортинг Кристал
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Спортинг Кристал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Ривер Плейт
|Барко Эсекьель
|2
|Фламенго
|Педро Гильерме
|2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Атлетико Минейро
|Феррейра Мариано
|1 1