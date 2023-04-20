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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Фламенго
2:0
Конец матча
Ньюбленсе
0'
1:0
15' Гол
Педро Гильерме
2:0
38' Гол
Педро Гильерме
72' Желтая карточка
Nicolas Zalazar
90' Желтая карточка
Арангис Пабло
90'+6
1
Дос
Сантос
Адербар
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
31
Мариньо
32
Видаль
Артуро
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
6
Айртон
Лукас
9
Педро
Гильерме
10
Габриэл
Барбоза
1
Nicola
Perez
18
Bernardo
Cerezo
5
Rafael
Caroca
33
Nicolas
Zalazar
21
Raimundo
Rebolledo
28
Ривера
Мануэль
6
Лоло
Рейес
14
Giovanni
Campusano
9
Andres
Vilches
11
Juan
Leiva
7
Bayron
Oyarzo
Фламенго
3-5-2
Ньюбленсе
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 2 1
Матеузиньо 1 0.5
Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 1 0
Кастро Пабло 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривера Мануэль 1 0
Rafael Caroca 1 0
Арангис Пабло 1 0
Nicolas Zalazar 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Фламенго - Боавишта РЖ 1:0 Бангу - Фламенго 1:1 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Мадурейра - Фламенго 0:0
Ньюбленсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2
Эвертон Кильота - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Курико Юнидо - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:0 Универсидад Католика Чили - Ньюбленсе 2:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:1 Уачипато - Ньюбленсе 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Ньюбленсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Ньюбленсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фламенго
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Ньюбленсе
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Ривер Плейт Барко Эсекьель 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мариньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • 15'
      Мариньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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