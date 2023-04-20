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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Коринтианс
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
13' Гол
Кабрера Хавьер
15' Желтая карточка
Алберто Юри
24' Желтая карточка
Santiago Gabriel Montiel
45' Желтая карточка
Lucas Villalba
90' Желтая карточка
Federico Lanzillota
90'+8
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
31
Бальбуэна
Фабиан
4
Жил
Карлос
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
24
Кантильо
Виктор
20
Жулиано
де
Паула
30
Matheus
Araujo
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
18
Santiago
Gabriel
Montiel
7
Кабрера
Хавьер
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
10
Gaston
Veron
9
Авалос
Габриэль
Коринтианс
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 1
Бальбуэна Фабиан 1 0.5
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 1

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 1 0
Алберто Юри 1 0
Вера Фаусто 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 2 0
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1
Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3

Результаты матчей

Коринтианс
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Коринтианс
 2 1 0 1 3 - 1 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коринтианс
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Ривер Плейт Барко Эсекьель 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Атлетико Минейро Феррейра Мариано 1 1
Весь список
  • 46'
    Matheus Araujo уходит с поля. Ромеро Анхель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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