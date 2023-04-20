Тур: 2.
0:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолКабрера Хавьер
15' Желтая карточкаАлберто Юри
24' Желтая карточкаSantiago Gabriel Montiel
45' Желтая карточкаLucas Villalba
90' Желтая карточкаFederico Lanzillota
90'+8
Ход матча
13'
0:1
15'
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
10
Roger
I
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Bidu
-
Главный тренер: Fernando Lazaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|1
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.5
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрера Хавьер
|2
|1
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|2
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1
Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Сеара 1:0 Фламенго - Коринтианс 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3
Результаты матчей
Коринтианс
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Ривер Плейт
|Барко Эсекьель
|2
|Фламенго
|Педро Гильерме
|2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Атлетико Минейро
|Феррейра Мариано
|1 1