Тур: 2.
1:0
Второй тайм: 46'
0'
17' Желтая карточкаRonnie Fernandez2
1:0
37' ГолГайбор Фернандо
1:0
44' Не забитый пенальтиFrancisco Fydriszewski
45' Желтая карточкаХустиниано Леонель
Ход матча
37'
1:0
44'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Jeison Mina
-
-
-
88 Luis Arce2
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Poveda
-
24 Javier Uzeda
-
30 Lucas Chavez
-
Главный тренер: Benat San Jose
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.5
|Гайбор Фернандо
|1
|0.5
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехарано Диего
|1
|0.5
|Эрвиас Пабло
|1
|0.5
|Javier Uzeda
|1
|0.5
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Дамиан
|1
|0
|Веласко Педро
|1
|0
|Lucas Sosa
|1
|0
|Victor Mendoza
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагредо Хесус
|1
|1
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Ronnie Fernandez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайя 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Кумбайя - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:1
Боливар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад2 - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4 Атлетико Пальмафлор Винто - Боливар 1:1 Вильстерман - Боливар 1:1 Боливар - Индепендьенте Петролеро 0:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Боливар - Университарио Винто 2:0 Боливар - Блуминг 3:0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
Боливар
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барселона Гуаякиль
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Ривер Плейт
|Барко Эсекьель
|2
|Фламенго
|Педро Гильерме
|2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Атлетико Минейро
|Феррейра Мариано
|1 1