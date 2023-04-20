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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Барселона Гуаякиль
2:1
Конец матча
Боливар
0'
17' Желтая карточка
Ronnie Fernandez2
1:0
37' Гол
Гайбор Фернандо
1:0
44' Не забитый пенальти
Francisco Fydriszewski
45' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
66' Желтая карточка
Сагредо Хесус
1:0
68' Не забитый пенальти
Кортес Габриэль
1:1
70' Гол
Ronnie Fernandez2
2:1
75' Гол
Jonathan Jesus Bauman
90' Желтая карточка
Пинеда Марио
90' Желтая карточка
Мартинес Фидель
90'+8
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
2
Пинеда
Марио
13
Корозо
Дженнер
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
7
Cristian
Jonatan
Ortiz
10
Диас
Дамиан
14
Francisco
Fydriszewski
1
Лампе
Карлос
2
Сагредо
Хесус
22
Nicolas
Ferreyra
3
Bryan
Bentaberry
8
Бехарано
Диего
15
Вильямиль
Габриэль
23
Хустиниано
Леонель
20
Сауседо
Фернандо
21
Фернандес
Роберто
II
7
Эрвиас
Пабло
9
Ronnie
Fernandez2
Барселона Гуаякиль
4-4-2
Боливар
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Jesus Bauman 1 0.5
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.5
Гайбор Фернандо 1 0.5
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехарано Диего 1 0.5
Эрвиас Пабло 1 0.5
Ronnie Fernandez2 1 0.5
Javier Uzeda 1 0.5

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Дамиан 1 0
Веласко Педро 1 0
Мартинес Фидель 1 0
Пинеда Марио 1 0
Lucas Sosa 1 0
Victor Mendoza 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Хустиниано Леонель 1 0
Ronnie Fernandez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Барселона Гуаякиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Боливар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайя 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Барселона Гуаякиль - Эредиано 3:2 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Кумбайя - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:1
Боливар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад2 - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4 Атлетико Пальмафлор Винто - Боливар 1:1 Вильстерман - Боливар 1:1 Боливар - Индепендьенте Петролеро 0:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Боливар - Университарио Винто 2:0 Боливар - Блуминг 3:0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Боливар

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серро Портеньо
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Боливар
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Барселона Гуаякиль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серро Портеньо
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серро Портеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Боливар
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Барселона Гуаякиль
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Коринтианс Roger I 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Весь список

Топ нарушителей
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Хустиниано Леонель получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Francisco Fydriszewski пробил пенальти, но не смог забить!
    • 37'
      Диас Дамиан сделал результативную передачу.
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