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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
ЛДУ Кито
0:0
Перерыв
Магальянес
0'
14' Желтая карточка
Marcelo Filla
20' Желтая карточка
Lucas Piovi
27' Желтая карточка
Киньонес Лионель
32' Желтая карточка
Abel Mathias Platero Hernandez III
38' Вторая желтая карточка
Marcelo Filla

Ход матча

14'
 
Marcelo Filla
20'
Lucas Piovi
 
27'
Киньонес Лионель
 
32'
Abel Mathias Platero Hernandez III
 
38'
 
Marcelo Filla
43'
 
Matias Poblete
Felipe Cadenazzi
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Магальянес
1.36
6.60
8.05
Все Коэффициенты
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
32
Ибарра
Ренато
9
Lisandro
Alzugaray
10
Альварадо
Александер
19
Jose
Angulo1
30
Diego
Tapia
20
Marcelo
Filla
2
Fernando
Pinero
6
Nicolas
Berardo
15
Nicolas
Crovetto
27
Alfred
Canales
19
Ivan
Vasquez
7
Julian
Alfaro
23
Хоркера
Кристобаль
8
Manuel
Vicuna
9
Felipe
Cadenazzi
ЛДУ Кито
Магальянес

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Luis Anangono 1 0.5
Lisandro Alzugaray 1 0.5
Магальянес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alfred Canales 1 0.5
Simon Contreras 1 0.5

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Piovi 2 0
Киньонес Лионель 2 0
Ад Рикардо 1 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 1 0
Магальянес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Filla 1 1
Вильянуэва Карлос 0 1
Fernando Pinero 1 0
Julian Alfaro 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1
Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Дельфин - ЛДУ Кито 3:0 9 октября - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2
Магальянес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон Кильота - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1
Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2 Депортес Реколета - Магальянес 0:2 Магальянес - Рейнджерс Талька1 2:0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Магальянес

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Магальянес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Магальянес
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магальянес
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ЛДУ Кито
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Магальянес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сесар Вальехо
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Сан-Паулу Эрисон 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Палестино Фарьяс Агустин 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Felipe Cadenazzi уходит с поля. Matias Poblete выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Marcelo Filla получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    32'
    Jose Quinteros получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Jose Angulo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Киньонес Лионель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ezequiel Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Marcelo Filla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Магальянес
1.36
6.60
8.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛДУ Кито 0:0 Магальянес онлайн

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