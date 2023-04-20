Тур: 2.
0:0
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаMarcelo Filla
20' Желтая карточкаLucas Piovi
27' Желтая карточкаКиньонес Лионель
32' Желтая карточкаAbel Mathias Platero Hernandez III
38' Вторая желтая карточкаMarcelo Filla
Ход матча
14'
20'
27'
38'
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
19
Jose
Angulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose Angulo1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ivan VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
22 Thomas Jones
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Nunez
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Luis Anangono
|1
|0.5
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.5
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alfred Canales
|1
|0.5
|Simon Contreras
|1
|0.5
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Piovi
|2
|0
|Киньонес Лионель
|2
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|1
|0
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Filla
|1
|1
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Fernando Pinero
|1
|0
|Julian Alfaro
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1
Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Дельфин - ЛДУ Кито 3:0 9 октября - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2
Магальянес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон Кильота - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1
Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2 Депортес Реколета - Магальянес 0:2 Магальянес - Рейнджерс Талька1 2:0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Магальянес
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Магальянес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Сан-Паулу
|Эрисон
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|1 1