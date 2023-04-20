Тур: 2.
2:2
Второй тайм: 60'
0'
1:0
12' ГолРомеро Максимильяно
2:0
17' ГолJuan Ignacio Nardoni
20' Желтая карточкаJonathan David Gomez
25' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
2:1
48' ГолErick Castillo
2:2
56' ГолLuis Canga
Ход матча
12'
17'
48'
2:1
56'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
33
Luis
Canga
50
Аймар
Дарио
49
Отеро
Ромуло
29
Carlos
Cuero
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luis CangaЗащитник
-
50 Аймар ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Carlos CueroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Обри ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Angelo Mina
-
-
22 Luis Cano
-
Главный тренер: Сезар Фариас
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|1
|0.5
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.5
|Matias Rojas II
|1
|0.5
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.5
Аукас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erick Castillo
|1
|0.5
|Ордонез Роберто
|1
|0.5
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Аукас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Edison Fernando Vega Obando
|1
|0
|Erick Castillo
|1
|0
|Luis Canga
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Аукас
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2
Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Аукас - Гуаласео 3:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Аукас - Мушук Руна 0:0 Кумбайя - Аукас 0:0 Аукас - Текнико Университарио 5:2 Аукас - Эмелек 1:1 Универсидад Католика - Аукас 1:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Аукас
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Аукас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Аукас
|Erick Castillo
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Фламенго
|Педро Гильерме
|2
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1