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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Расинг Авельянеда
2:2
Второй тайм: 60'
Аукас
0'
1:0
12' Гол
Ромеро Максимильяно
2:0
17' Гол
Juan Ignacio Nardoni
20' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
25' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
2:1
48' Гол
Erick Castillo
2:2
56' Гол
Luis Canga

Ход матча

12'
Ромеро Максимильяно
1:0
17'
Juan Ignacio Nardoni
2:0
20'
Jonathan David Gomez
 
25'
Juan Ignacio Nardoni
 
46'
 
Обри Давид
John Cifuentes
46'
 
Edison Fernando Vega Obando
Аймар Дарио
48'
2:1
Erick Castillo
56'
2:2
Luis Canga
59'
Моралес Максимильяно
Tomas Aviles
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Аукас
1.37
8.50
8.40
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
6
Tomas
Aviles
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
22
Герреро
Паоло
15
Ромеро
Максимильяно
12
Галиндес
Эрнан
33
Luis
Canga
50
Аймар
Дарио
4
Анхель
Вилькер
21
Перласа
Педро
28
Киньонес
Джонни
49
Отеро
Ромуло
13
Edison
Armando
Caicedo
Castro
29
Carlos
Cuero
31
Erick
Castillo
38
John
Cifuentes
Расинг Авельянеда
4-3-3
Аукас
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 1 0.5
Ромеро Максимильяно 1 0.5
Matias Rojas II 1 0.5
Juan Ignacio Nardoni 1 0.5
Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erick Castillo 1 0.5
Ордонез Роберто 1 0.5

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan David Gomez 1 0
Matias Rojas II 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Edison Fernando Vega Obando 1 0
Erick Castillo 1 0
Luis Canga 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Аукас
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2
Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Аукас - Гуаласео 3:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Аукас - Мушук Руна 0:0 Кумбайя - Аукас 0:0 Аукас - Текнико Университарио 5:2 Аукас - Эмелек 1:1 Универсидад Католика - Аукас 1:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Аукас

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Аукас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Аукас
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Фламенго
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Ньюбленсе
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Аукас Erick Castillo 2
Коринтианс Roger I 2
Фламенго Педро Гильерме 2
Весь список

Топ нарушителей
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Расинг Авельянеда
    Ничья
    Аукас
    1.37
    8.50
    8.40
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    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:2 Аукас онлайн

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