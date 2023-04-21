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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Расинг Авельянеда
3:2
Конец матча
Аукас
0'
1:0
12' Гол
Ромеро Максимильяно
2:0
17' Гол
Juan Ignacio Nardoni
20' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
25' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
2:1
48' Гол
Erick Castillo
2:2
56' Гол
Luis Canga
63' Желтая карточка
Ауче Габриэль
70' Желтая карточка
Обри Давид
76' Желтая карточка
Гаго Фернандо
76' Желтая карточка
Сесар Фариас
78' Красная карточка
Моралес Максимильяно
81' Желтая карточка
Киньонес Джонни
3:2
86' Гол в свои ворота
Анхель Вилькер
90' Желтая карточка
Перласа Педро
90' Вторая желтая карточка
Обри Давид
90'+6
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
6
Tomas
Aviles
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
22
Герреро
Паоло
15
Ромеро
Максимильяно
12
Галиндес
Эрнан
33
Luis
Canga
50
Аймар
Дарио
4
Анхель
Вилькер
21
Перласа
Педро
28
Киньонес
Джонни
49
Отеро
Ромуло
13
Edison
Armando
Caicedo
Castro
29
Carlos
Cuero
31
Erick
Castillo
38
John
Cifuentes
Расинг Авельянеда
4-3-3
Аукас
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 1 0.5
Ромеро Максимильяно 1 0.5
Matias Rojas II 1 0.5
Juan Ignacio Nardoni 1 0.5
Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erick Castillo 2 1
Luis Canga 1 0.5
Ордонез Роберто 1 0.5

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Максимильяно 0 1
Гаго Фернандо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Ауче Габриэль 1 0
Matias Rojas II 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обри Давид 1 1
Edison Fernando Vega Obando 1 0
Erick Castillo 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Сесар Фариас 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аукас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Аукас
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2
Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Аукас - Гуаласео 3:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Аукас - Мушук Руна 0:0 Кумбайя - Аукас 0:0 Аукас - Текнико Университарио 5:2 Аукас - Эмелек 1:1 Универсидад Католика - Аукас 1:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Аукас

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Аукас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Фламенго
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Аукас
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Ньюбленсе
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Аукас
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 5
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Аукас Erick Castillo 2
Коринтианс Roger I 2
Весь список

Топ нарушителей
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
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