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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Пеньяроль
0:1
Второй тайм: 61'
Мильонариос
0'
32' Желтая карточка
Santiago Homenchenko
49' Желтая карточка
Andres Llinas
0:1
54' Гол
Elvis Perlaza

Ход матча

32'
Santiago Homenchenko
 
49'
 
Andres Llinas
54'
0:1
Elvis Perlaza
57'
Nicolas Rossi
Мендес Кевин
 
57'
Карлос Санчес II
Santiago Homenchenko
 
Лучшие коэффициенты
Пеньяроль
Ничья
Мильонариос
2.55
3.26
5.20
Все Коэффициенты
1
Кардосо
Тьяго
20
Pedro
Milans
3
Hernan
Menose
15
Yonatthan
Rak
27
Lucas
Francois
II
14
Damian
Garcia
8
Sebastian
Rodriguez
28
Santiago
Homenchenko
10
Мендес
Кевин
19
Аресо
Матиас
23
Эрнандес
Абель
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
17
Jorge
Arias
5
Larry
Vasquez
8
Daniel
Giraldo
10
Daniel
Catano
14
Давид
Мокуера
Силва
34
Oscar
Cortes
23
Leonardo
Castro
Пеньяроль
Мильонариос

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.5
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 2 (1) 1
Давид Мокуера Силва 1 0.5

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Coelho 1 0
Lucas Francois II 1 0
Santiago Homenchenko 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Giraldo 1 0
Jorge Arias 1 0
Leonardo Castro 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 0:1
Мильонариос
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2
Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Мильонариос - Депортиво Кали 2:0 Мильонариос - Универсидад Католика 2:1 Онсе Кальдас - Мильонариос 1:0 Универсидад Католика - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Чьяпас 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Герта - Мильонариос 2:2

Результаты матчей

Пеньяроль
Мильонариос

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Америка Минейро
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Пеньяроль
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Америка Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Мильонариос
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пеньяроль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Америка Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Пеньяроль
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
ЛДУ Кито Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Палестино Фарьяс Агустин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Santiago Homenchenko получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пеньяроль
Ничья
Мильонариос
2.55
3.26
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пеньяроль 0:1 Мильонариос онлайн

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