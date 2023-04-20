Тур: 2.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
32' Желтая карточкаSantiago Homenchenko
49' Желтая карточкаAndres Llinas
0:1
54' ГолElvis Perlaza
Ход матча
49'
54'
0:1
20
Pedro
Milans
10
Мендес
Кевин
19
Аресо
Матиас
17
Jorge
Arias
34
Oscar
Cortes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ролан ДиегоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Oscar CortesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Stiven Vega
-
-
-
22 Israel Alba
-
-
15 Edgar Guerra
-
25 Luis Paredes
-
Главный тренер: Alberto Gamero
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|0.5
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|2 (1)
|1
|Давид Мокуера Силва
|1
|0.5
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Coelho
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Santiago Homenchenko
|1
|0
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Giraldo
|1
|0
|Jorge Arias
|1
|0
|Leonardo Castro
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0
Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 0:1
Мильонариос
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2
Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Мильонариос - Депортиво Кали 2:0 Мильонариос - Универсидад Католика 2:1 Онсе Кальдас - Мильонариос 1:0 Универсидад Католика - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Чьяпас 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Герта - Мильонариос 2:2
Результаты матчей
Пеньяроль
Мильонариос
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Мильонариос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|ЛДУ Кито
|Jose Angulo1
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|1 1