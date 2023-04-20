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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Сантос
0:0
Второй тайм: 62'
Аудакс Итальяно
0'
47' Желтая карточка
Oliver Rojas
60' Желтая карточка
Лабрин Карлос

Ход матча

15'
Lucas Pires
Felipe Jonatan
 
47'
 
Oliver Rojas
60'
 
Лабрин Карлос
60'
 
Gabriel Hachen
Рамос Гонсало
60'
 
Sebastian Pereira
Марсело Диас
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Аудакс Итальяно
1.81
8.40
8.50
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
11
Angelo
Borges
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
9
Marcos
Leonardo
10
Сотельдо
Йеферсон
12
Tomas
Ahumada
16
Oliver
Rojas
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
28
Сереседа
Роберто
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
8
Matias
Sepulveda
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
11
Luis
Riveros
Сантос
Аудакс Итальяно

История личных встреч

Сантос
Аудакс Итальяно

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэль Эдуардо 1 0.5
Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Jonatan 1 0
Marcos Leonardo 1 0
Сантос Натан 1 0
Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Matias Sepulveda 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2
Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 0:1 Аудакс Итальяно - Кобресал 2:2 Унион Эспаньола - Аудакс Итальяно 2:3

Результаты матчей

Сантос
Аудакс Итальяно

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сантос
Аудакс Итальяно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сантос
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аудакс Итальяно
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сантос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аудакс Итальяно
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аудакс Итальяно
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
ЛДУ Кито Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Палестино Фарьяс Агустин 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Марсело Диас уходит с поля. Sebastian Pereira выходит вместо него
  • 60'
    Gonzalo Rios уходит с поля. Габриэль Хачен выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Лабрин Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Oliver Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Фелипе Джонатан уходит с поля. Lucas Pires выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Аудакс Итальяно
1.81
8.40
8.50
Все Коэффициенты
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