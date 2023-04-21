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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Сантос
0:0
Конец матча
Аудакс Итальяно
0'
47' Желтая карточка
Oliver Rojas
60' Желтая карточка
Лабрин Карлос
75' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
83' Желтая карточка
Gabriel Hachen
90'+5
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
11
Angelo
Borges
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
9
Marcos
Leonardo
10
Сотельдо
Йеферсон
12
Tomas
Ahumada
16
Oliver
Rojas
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
28
Сереседа
Роберто
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
8
Matias
Sepulveda
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
11
Luis
Riveros
Сантос
Аудакс Итальяно

История личных встреч

Сантос
Аудакс Итальяно

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэль Эдуардо 1 0.5
Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Jonatan 1 0
Rodrigo Fernandez2 1 0
Marcos Leonardo 1 0
Сантос Натан 1 0
Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Matias Sepulveda 1 0
Oliver Rojas 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2
Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 0:1 Аудакс Итальяно - Кобресал 2:2 Унион Эспаньола - Аудакс Итальяно 2:3

Результаты матчей

Сантос
Аудакс Итальяно

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сантос
Аудакс Итальяно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сантос
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аудакс Итальяно
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аудакс Итальяно
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аудакс Итальяно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 14'
      Фелипе Джонатан уходит с поля. Lucas Pires выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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