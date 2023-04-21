Тур: 2.
0:0
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаOliver Rojas
60' Желтая карточкаЛабрин Карлос
75' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
83' Желтая карточкаGabriel Hachen
90'+5
Ход матча
47'
60'
83'
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
16
Oliver
Rojas
21
Марсело
Диас
11
Luis
Riveros
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
5 АлисонЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Oliver RojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Luis RiverosНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
История личных встреч
Сантос
Аудакс Итальяно
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.5
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0
|Marcos Leonardo
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Matias Sepulveda
|1
|0
|Oliver Rojas
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аудакс Итальяно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза Сеара 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2
Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 0:1 Аудакс Итальяно - Кобресал 2:2 Унион Эспаньола - Аудакс Итальяно 2:3
Результаты матчей
Сантос
Аудакс Итальяно
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сантос
Аудакс Итальяно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1