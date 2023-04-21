  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Второй тайм: 90+'
Серро Портеньо
0'
0:1
5' Гол
Damian Bobadilla
27' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
31' Желтая карточка
Diego Churin
45' Желтая карточка
Claudio Aquino
53' Желтая карточка
Роша Маркос
1:1
64' Гол
Гомес Густаво
2:1
76' Гол
Наварро Рафа
79' Желтая карточка
Гимарайнс Артур
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
6
Vanderlan
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
7
Дуду
X
14
Гимарайнс
Артур
40
Жонатан
Луис
18
Лопес
Хосе
Мануэль
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
26
Да
Мотта
Роберт
4
Eduardo
Brock
14
Gabriel
Baez
22
Claudio
Aquino
16
Damian
Bobadilla
6
Rafael
Carrascal
8
Карризо
Федерико
19
Diego
Churin
31
Моралес
Роберт
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Серро Портеньо
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

КЛ
5:0
КЛ
0:3
КЛ
0:1
КЛ
0:2
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.42
1.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
46

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 1 0.5
Гомес Густаво 1 0.5
Наварро Рафа 1 0.5
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Churin 1 0.5
Damian Bobadilla 1 0.5
Claudio Aquino 1 (1) 0.5

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Роша Маркос 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Churin 1 0
Claudio Aquino 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Jean V 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:1 Курико Юнидо - Серро Портеньо 0:1 Гуайрена - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:1 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Гуайрена - Серро Портеньо 1:3

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 1 0 1 4 - 3 3
2.
Серро Портеньо
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:1 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серро Портеньо
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Барселона Гуаякиль
 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 0 1 1 - 2 0
2.
Серро Портеньо
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Боливар
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:1 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 5
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Аукас Erick Castillo 2
Коринтианс Roger I 2
Весь список

Топ нарушителей
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Claudio Aquino получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Диего Чурин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Damian Bobadilla бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Серро Портеньо
    9.20
    5.25
    9.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Серро Портеньо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Палмейрас Сан-Паулу
    Серро Портеньо
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     