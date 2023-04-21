Тур: 2.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
5' ГолDamian Bobadilla
27' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
31' Желтая карточкаDiego Churin
45' Желтая карточкаClaudio Aquino
53' Желтая карточкаРоша Маркос
1:1
64' ГолГомес Густаво
2:1
76' ГолНаварро Рафа
79' Желтая карточкаГимарайнс Артур
Ход матча
5'
0:1
27'
31'
45'
53'
55'
64'
1:1
76'
2:1
79'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
7
Дуду
X
40
Жонатан
Луис
13
Jean
V
14
Gabriel
Baez
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
9 Endrick
-
27 Richard Rios
-
34 Kaiky Naves
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Серхио ДиасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.42
1.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
46
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.5
|Гомес Густаво
|1
|0.5
|Наварро Рафа
|1
|0.5
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Churin
|1
|0.5
|Damian Bobadilla
|1
|0.5
|Claudio Aquino
|1 (1)
|0.5
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Роша Маркос
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Churin
|1
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Jean V
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1
Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо - Курико Юнидо 1:0 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:1 Курико Юнидо - Серро Портеньо 0:1 Гуайрена - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:1 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Гуайрена - Серро Портеньо 1:3
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|2.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|2.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|5
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Аукас
|Erick Castillo
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1