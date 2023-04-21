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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
4:0
Второй тайм: 90+'
Сесар Вальехо
0'
1:0
14' Гол
Виктор Жоао
21' Желтая карточка
Anderson Villacorta
23' Желтая карточка
Facundo Rodriguez III
34' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
45' Вторая желтая карточка
Anderson Villacorta
2:0
45' Пенальти
Соарес Франсиско
45' Желтая карточка
Гарсес Ренсо
56' Желтая карточка
Frank Ysique
3:0
57' Гол
Эдуардо Карлос
73' Вторая желтая карточка
Гарсес Ренсо
4:0
73' Пенальти
Че Че
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
2
Рафаэль
да
Сильва
5
Данило
Барбоза
18
Фернандес
Лукас
IV
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
1
Carlos
Grados
30
Anderson
Villacorta
19
Аскуэс
Карлос
6
Гарсес
Ренсо
5
Jersson
Vasquez
8
Frank
Ysique
25
Фуэнтес
Альдаир
14
Carlos
Cabello
11
Facundo
Rodriguez
III
24
Stefano
Olaya
17
Yorleys
Mena
Palacios
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 1
Соарес Франсиско 2 (1) 1
Виктор Жоао II 1 0.5
Че Че 1 (1) 0.5
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jairo Velez 1 (1) 0.5

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Куэста Виктор 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсес Ренсо 2 1
Anderson Villacorta 1 1
Jairo Velez 0 1
Facundo Rodriguez III 1 0
Frank Ysique 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Бенту 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ферровиария - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Итуано 2:3
Сесар Вальехо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0
Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 0:1 Сесар Вальехо - Альянса Лима 3:2 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Магальянес
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Сесар Вальехо
 0:4 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Магальянес
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сесар Вальехо
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сесар Вальехо
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Магальянес
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    51'
    Гарсес Ренсо получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    Ничья
    Сесар Вальехо
    1.34
    6.10
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 4:0 Сесар Вальехо онлайн

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    Сесар Вальехо
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