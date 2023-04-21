Тур: 2.
4:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
14' ГолВиктор Жоао
21' Желтая карточкаAnderson Villacorta
23' Желтая карточкаFacundo Rodriguez III
34' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
45' Вторая желтая карточкаAnderson Villacorta
2:0
45' ПенальтиСоарес Франсиско
45' Желтая карточкаГарсес Ренсо
56' Желтая карточкаFrank Ysique
3:0
57' ГолЭдуардо Карлос
73' Вторая желтая карточкаГарсес Ренсо
4:0
73' ПенальтиЧе Че
Ход матча
14'
1:0
45'
2:0
45'
56'
57'
3:0
66'
73'
73'
4:0
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
35 Josue Vargas
-
-
-
80 Angel XXI
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуардо Карлос II
|2
|1
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|1
|Виктор Жоао II
|1
|0.5
|Че Че
|1 (1)
|0.5
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jairo Velez
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсес Ренсо
|2
|1
|Anderson Villacorta
|1
|1
|Jairo Velez
|0
|1
|Facundo Rodriguez III
|1
|0
|Frank Ysique
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Бенту 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ферровиария - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Итуано 2:3
Сесар Вальехо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0
Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 0:1 Сесар Вальехо - Альянса Лима 3:2 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сесар Вальехо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|4:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1