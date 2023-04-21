Тур: 2.
3:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаDanovis Banguero
25' Желтая карточкаCristian Bordacahar
1:0
28' ГолПабон Дорлан
2:0
38' ПенальтиПабон Дорлан
2:1
57' ГолИберико Луис
3:1
59' ГолПабон Дорлан
67' Желтая карточкаMariano Soso
68' Желтая карточкаОрсан Орасио
82' Желтая карточкаJean Archimbaud
90' Желтая карточкаAlec Deneumostier
90'+6
Ход матча
28'
1:0
38'
2:0
57'
2:1
59'
3:1
67'
68'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Tomas
Angel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Tomas AngelНападающий
- Запасные игроки
-
23 Мьер КевинВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Edier Ocampo
-
-
18 Yeiler Goez
-
28 Yair Mena
-
22 Oscar Perea
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Иберико ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Маньин ПаблоНападающий
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
-
-
29 Pedro Ibanez
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|5 (2)
|2.5
Мелгар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bernardo Nicolas Cuesta
|1
|0.5
|Иберико Луис
|1
|0.5
Карточки
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
Мелгар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсан Орасио
|1
|0
|Иберико Луис
|1
|0
|Cristian Bordacahar
|1
|0
|Mariano Soso
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1
Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Атлетико Насьональ II - Депортиво Кали 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Чьяпас - Атлетико Насьональ II 2:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 0:0 Атлетико Насьональ II - Онсе Кальдас 1:0 Атлетико Насьональ II - Ла Экидад 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 1:1 Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:0 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 3:2
Мелгар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1
Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Мелгар - Альянса Атлетико 0:1 Атлетико Грау - Мелгар 2:1 Мелгар - Спорт Бойз 3:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:1 Мелгар - Аякучо 3:0
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
Мелгар
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Насьональ II
Мелгар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|5
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Аукас
|Erick Castillo
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1