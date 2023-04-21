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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Атлетико Насьональ II
3:1
Конец матча
Мелгар
0'
5' Желтая карточка
Danovis Banguero
25' Желтая карточка
Cristian Bordacahar
1:0
28' Гол
Пабон Дорлан
2:0
38' Пенальти
Пабон Дорлан
2:1
57' Гол
Иберико Луис
3:1
59' Гол
Пабон Дорлан
67' Желтая карточка
Mariano Soso
68' Желтая карточка
Орсан Орасио
82' Желтая карточка
Jean Archimbaud
90' Желтая карточка
Alec Deneumostier
90'+6
1
Harlen
Castillo
6
Felipe
Roman
42
Девениш
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
20
Danovis
Banguero
19
Кандело
Йерсон
15
Nelson
Palacio
27
Sebastian
Gomez2
11
Jader
Barbosa
8
Пабон
Дорлан
21
Tomas
Angel
12
Каседа
Карлос
4
Elias
Ramos
5
Alec
Deneumostier
27
Leonardo
Mifflin
19
Paolo
Reyna
28
Alexis
Arias
II
3
Орсан
Орасио
10
Мартинес
Томас
7
Cristian
Bordacahar
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
16
Иберико
Луис
Атлетико Насьональ II
4-4-1-1
Мелгар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 5 (2) 2.5
Мелгар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bernardo Nicolas Cuesta 1 0.5
Иберико Луис 1 0.5

Карточки

Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Мелгар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсан Орасио 1 0
Иберико Луис 1 0
Cristian Bordacahar 1 0
Mariano Soso 1 0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мелгар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1
Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Атлетико Насьональ II - Депортиво Кали 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Чьяпас - Атлетико Насьональ II 2:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 0:0 Атлетико Насьональ II - Онсе Кальдас 1:0 Атлетико Насьональ II - Ла Экидад 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 1:1 Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:0 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 3:2
Мелгар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1
Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Мелгар - Депортиво Мунисипаль 0:2 Атлетико Грау - Мелгар 3:0 Мелгар - Dep. Pasto 0:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0 Мелгар - Альянса Атлетико 0:1 Атлетико Грау - Мелгар 2:1 Мелгар - Спорт Бойз 3:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:1 Мелгар - Аякучо 3:0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
Мелгар

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Насьональ II
Мелгар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Олимпия Асунсьон
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мелгар
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Патронато Парана
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Олимпия Асунсьон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мелгар
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Патронато Парана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Олимпия Асунсьон
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Патронато Парана
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мелгар
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 5
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Аукас Erick Castillo 2
Коринтианс Roger I 2
Весь список

Топ нарушителей
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Альянса Лима Кастильо Хесус 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
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