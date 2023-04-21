Тур: 2.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаLeider Riascos
15' Желтая карточкаКастро Алексис
45' Желтая карточкаРохас Сантьяго
45' Желтая карточкаDiego Herazo
1:0
59' ГолFacundo Bone
65' Желтая карточкаSebastian Prieto
1:1
66' ГолКолидио Факундо
70' Вторая желтая карточкаLeider Riascos
1:2
78' ГолTomas Badaloni
81' Желтая карточкаJuan David Rios
84' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
90'+7
Ход матча
13'
15'
45'
45'
59'
1:0
65'
66'
1:1
70'
78'
1:2
81'
23
Jose
Cuenu
15
Ньето
Хуан
34
Facundo
Bone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Jose CuenuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ньето ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Facundo BoneНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
25 Kevin Perez
-
-
27 Diego Herazo
-
-
1 Neto IV
-
-
28 Juan Rubiano
-
Главный тренер: Hernan Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Бомбардиры внутри турнира
Депортес Толима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Bone
|1
|0.5
|Diego Herazo
|1
|0.5
|Yeison Guzman
|1 (1)
|0.5
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|1
|0.5
|Tomas Badaloni
|1
|0.5
Карточки
Депортес Толима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leider Riascos
|2
|1
|Juan David Rios
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Алексис
|2
|0
|Brian Abel Luciatti
|2
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Депортес Толима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортес Толима
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2 Атлетико Уила - Депортес Толима 0:0 Агилас Дорадас - Депортес Толима 4:2 Онсе Кальдас - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Америка де Кали 2:1 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Энвигадо - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:0 Кортулуа - Депортес Толима 0:1
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0
Результаты матчей
Депортес Толима
Тигре
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Депортес Толима
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1