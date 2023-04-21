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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Депортес Толима
1:2
Конец матча
Тигре
0'
13' Желтая карточка
Leider Riascos
15' Желтая карточка
Кастро Алексис
45' Желтая карточка
Рохас Сантьяго
45' Желтая карточка
Diego Herazo
1:0
59' Гол
Facundo Bone
65' Желтая карточка
Sebastian Prieto
1:1
66' Гол
Колидио Факундо
70' Вторая желтая карточка
Leider Riascos
1:2
78' Гол
Tomas Badaloni
81' Желтая карточка
Juan David Rios
84' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
90'+7
12
Christian
Vargas1
4
Leider
Riascos
5
Juan
Mera
23
Jose
Cuenu
21
Juan
Arboleda
14
Juan
David
Rios
19
Fabian
Mosquera
15
Ньето
Хуан
10
Yeison
Guzman
34
Facundo
Bone
9
Juan
Fernando
Caicedo
II
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
24
Martin
Garay
15
Agustin
Cardozo
10
Меносси
Лукас
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
18
Blas
Armoa
Депортес Толима
Тигре

Бомбардиры внутри турнира

Депортес Толима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Bone 1 0.5
Diego Herazo 1 0.5
Yeison Guzman 1 (1) 0.5
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 1 0.5
Tomas Badaloni 1 0.5

Карточки

Депортес Толима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leider Riascos 2 1
Juan David Rios 1 0
Diego Herazo 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Алексис 2 0
Brian Abel Luciatti 2 0
Sebastian Prieto 1 0
Blas Armoa 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Молинас Аарон 1 0

Результаты матчей

Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Депортес Толима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортес Толима
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2 Атлетико Уила - Депортес Толима 0:0 Агилас Дорадас - Депортес Толима 4:2 Онсе Кальдас - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Америка де Кали 2:1 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Энвигадо - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:0 Кортулуа - Депортес Толима 0:1
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0

Результаты матчей

Депортес Толима
Тигре

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Депортес Толима
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Депортес Толима
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Тигре
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Депортес Толима
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортес Толима
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тигре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Juan Caicedo уходит с поля. Diego Herazo выходит вместо него
    • 63'
      Ньето Хуан уходит с поля. Kevin Perez выходит вместо него
    • 59'
      Juan Caicedo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Facundo Bone бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Diego Herazo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
      Рохас Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Leider Riascos получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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