Тур: 2.
2:2
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаLucas Halter
0:1
57' ГолEverton Morelli
0:2
66' ГолМагиньо
82' Желтая карточкаГильерме Маркес
1:2
87' ГолWilliams Riveros III
2:2
90' ГолВалера Алекс
90'+8
Ход матча
56'
57'
0:1
66'
0:2
82'
87'
90'
2:2
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
20
Валера
Алекс
36
Piero
Quispe
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
20
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Валера АлексНападающий
-
36 Piero QuispeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Luis UrrutiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Jose Rivera1
-
-
21 Diego Romero
-
14 Jose Bolivar
-
77 Yuriel Celi
-
-
30 Piero Guzman
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
12 Willian VI
-
66 Hugo Farias
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Williams Riveros III
|1
|0.5
|Валера Алекс
|1
|0.5
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.5
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магиньо
|1
|0.5
|Everton Morelli
|1
|0.5
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|1
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0
Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад2 0:3 Либертад2 - Университарио Депортес Лима 3:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Насьональ Потоси - Университарио Депортес Лима 3:2 Университарио Депортес Лима - Аурора 1:1 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:1
Гойяс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0
Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3 Ипора - Гойяс 1:2 Гойяс - Анаполис 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:1
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
Гойяс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1