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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Университарио Депортес Лима
2:2
Конец матча
Гойяс
0'
56' Желтая карточка
Lucas Halter
0:1
57' Гол
Everton Morelli
0:2
66' Гол
Магиньо
82' Желтая карточка
Гильерме Маркес
1:2
87' Гол
Williams Riveros III
2:2
90' Гол
Валера Алекс
90'+8
1
Карвальо
Хосе
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
27
Nelson
Cabanillas
20
Валера
Алекс
36
Piero
Quispe
15
Эррера
Эмануэль
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
10
Julian
Palacios
20
Диего
Рибас
7
Vinicius
XII
17
Matheus
Peixoto
Университарио Депортес Лима
Гойяс

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Williams Riveros III 1 0.5
Валера Алекс 1 0.5
Alexander Succar 1 (1) 0.5
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магиньо 1 0.5
Everton Morelli 1 0.5

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 1 0
Rodrigo Urena 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Маркес 1 0
Sander 1 0
Lucas Halter 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Julian Palacios 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0
Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад2 0:3 Либертад2 - Университарио Депортес Лима 3:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Насьональ Потоси - Университарио Депортес Лима 3:2 Университарио Депортес Лима - Аурора 1:1 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:1
Гойяс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0
Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3 Ипора - Гойяс 1:2 Гойяс - Анаполис 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:1

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
Гойяс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендиенте Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Гойяс
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гойяс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гойяс
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Университарио Депортес Лима 2:2 Гойяс онлайн

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