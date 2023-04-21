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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Либертад
1:2
Конец матча
Альянса Лима
0'
0:1
46' Гол
Родригес Альдаир
67' Желтая карточка
Пирис Иван
69' Желтая карточка
Кастильо Хесус
0:2
71' Гол
Саббаг Пабло
89' Желтая карточка
Alexander Barboza
90' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
1:2
90' Пенальти
Кардосо Оскар
90'+10
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
15
Hector
Villalba1
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
23
Diego
Gomez
9
Alfio
Oviedo
10
Мельгарехо
Лоренсо
1
Кампос
Анхело
30
Перуцци
Джино
5
Самбрано
Очандарте
6
Мигес
Пабло
13
Ricardo
Lagos
22
Родригес
Альдаир
21
Бальон
Хосепмир
16
Кастильо
Хесус
11
Bryan
Reyna
20
Andres
Andrade
II
19
Саббаг
Пабло
Либертад
4-4-2
Альянса Лима
4-4-1-1

История личных встреч

Либертад
Альянса Лима

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЮА
1:2
КЛ
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Gomez 1 0.5
Кардосо Оскар 1 (1) 0.5
Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саббаг Пабло 1 0.5
Родригес Альдаир 1 0.5

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Gomez 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Рамирес Иван 1 0
Alexander Barboza 1 0
Alvaro Campuzano 1 0
Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Хесус 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Andres Andrade II 1 0
Саббаг Пабло 1 0
Bryan Reyna 1 0
Oswaldo Valenzuela 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Либертад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альянса Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5
Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Дельфин - Либертад 3:2 Либертад - Гуайрена 2:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Либертад 2:0 Либертад - Такуари 1:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:2 Гуаласео - Либертад 2:2 Либертад - Гуаласео 1:0 Либертад - Спортиво Лукеньо 1:1
Альянса Лима
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0
Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0 Универсидад Кахамарка - Альянса Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Спорт Бойз 2:0 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Атлетико Н - Альянса Лима 3:0 Альянса Лима - Джуниор 2:1 Альянса Лима - Мелгар 2:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Альянса Лима - Депортива Тарма 2:0 Аякучо - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сенсьяно - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 4:1

Результаты матчей

Либертад
Альянса Лима

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Либертад
Альянса Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Альянса Лима
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Либертад
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Атлетико Минейро
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Либертад
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 5
Флуминенсе Кано Херман 2
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Аукас Erick Castillo 2
Коринтианс Roger I 2
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Andres Andrade сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Родригес Альдаир бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Мельгарехо Лоренсо уходит с поля. Enso Gonzalez выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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