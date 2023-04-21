Тур: 2.
0'
1:0
17' ГолCain Jair Fara
34' Желтая карточкаКабеса Алехандро
42' Желтая карточкаJuan Gauto
49' Желтая карточкаGuillermo Benitez1
59' Желтая карточкаCristhian Valencia
76' Желтая карточкаMatias Coccaro
85' Желтая карточкаBryan Angulo
90' Желтая карточкаSantiago Hezze
90' Желтая карточкаКайседо Ромарио
90'+8
Ход матча
17'
1:0
34'
42'
76'
85'
90'
90'
12
Ортис
Педро
26
Леон
Луис
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
-
26 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
-
19 Bryan AnguloНападающий
-
13 Jhon Sanchez
-
30 Tommy Chamba
-
-
-
16 Edgar Lastre
-
-
-
Главный тренер: Miguel Rondelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Эмелек
Уракан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cain Jair Fara
|1
|0.5
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.5
|Кастро Лукас
|1
|0.5
|Santiago Hezze
|1
|0.5
|Santiago Lujan
|1
|0.5
Карточки
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bryan Angulo
|1
|0
|Кайседо Ромарио
|1
|0
|Кабеса Алехандро
|1
|0
|Cain Jair Fara
|1
|0
|Edgar Lastre
|1
|0
|Cristhian Valencia
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Лукас
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
Результаты матчей
Эмелек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Эмелек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Эмелек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмелек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2
Эмелек - Текнико Университарио 1:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 2:1 Оренсе - Эмелек 2:1 Эмелек - Либертад 2:0 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:0 Рэйсин Кордоба - Эмелек 2:1 Эмелек - Текнико Университарио 3:1 Универсидад Католика - Эмелек 2:0 Эмелек - Оренсе 0:0 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:3 Аукас - Эмелек 1:1 Эмелек - Кумбайя 1:0 9 октября - Эмелек 0:3 ЛДУ Кито - Эмелек 2:0
Уракан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0
Результаты матчей
Эмелек
Уракан
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эмелек
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Данубио
|Guillermo May
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1