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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Эмелек
1:0
Конец матча
Уракан
0'
1:0
17' Гол
Cain Jair Fara
34' Желтая карточка
Кабеса Алехандро
42' Желтая карточка
Juan Gauto
49' Желтая карточка
Guillermo Benitez1
59' Желтая карточка
Cristhian Valencia
76' Желтая карточка
Matias Coccaro
85' Желтая карточка
Bryan Angulo
90' Желтая карточка
Santiago Hezze
90' Желтая карточка
Кайседо Ромарио
90'+8
12
Ортис
Педро
3
Cain
Jair
Fara
26
Леон
Луис
2
Anibal
Leguizamon
14
Кайседо
Ромарио
21
Севальос
Хосе
36
Cristhian
Valencia
8
Jose
Alberti
18
Круз
Кристиан
9
Кабеса
Алехандро
11
Diego
Garcia
VI
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
14
Guillermo
Benitez1
24
Federico
Fattori
5
Santiago
Hezze
16
Valentin
Burgoa
10
Кастро
Лукас
33
Juan
Gauto
9
Nicolas
Cordero
Эмелек
Уракан

История личных встреч

Эмелек
Уракан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cain Jair Fara 1 0.5
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Хуан Фернандо 1 0.5
Кастро Лукас 1 0.5
Santiago Hezze 1 0.5
Santiago Lujan 1 0.5

Карточки

Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bryan Angulo 1 0
Кайседо Ромарио 1 0
Кабеса Алехандро 1 0
Cain Jair Fara 1 0
Edgar Lastre 1 0
Cristhian Valencia 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Лукас 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Juan Gauto 1 0
Santiago Hezze 1 0

Результаты матчей

Эмелек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эмелек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Эмелек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмелек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2
Эмелек - Текнико Университарио 1:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 2:1 Оренсе - Эмелек 2:1 Эмелек - Либертад 2:0 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:0 Рэйсин Кордоба - Эмелек 2:1 Эмелек - Текнико Университарио 3:1 Универсидад Католика - Эмелек 2:0 Эмелек - Оренсе 0:0 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:3 Аукас - Эмелек 1:1 Эмелек - Кумбайя 1:0 9 октября - Эмелек 0:3 ЛДУ Кито - Эмелек 2:0
Уракан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0

Результаты матчей

Эмелек
Уракан

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эмелек
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Данубио
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Эмелек
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Гуарани Асунсьон
 2 1 0 1 3 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гуарани Асунсьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эмелек
 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Данубио
 1 0 0 1 1 - 2 0
2.
Уракан
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Эмелек
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Гуарани Асунсьон
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Juan Gauto получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Круз Кристиан уходит с поля. Карабали Брайян выходит вместо него
    • Желтая карточка
      34'
      Кабеса Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Jose Alberti сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Cain Jair Fara бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эмелек 1:0 Уракан онлайн

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