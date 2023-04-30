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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Перерыв
Цинциннати
0'
12' Желтая карточка
Миазга Мэтт
0:0
30' Не забитый пенальти
Акоста Лусиано
0:1
31' Гол
Москера Йерсон
33' Желтая карточка
Барреаль Альваро
1:1
45' Гол
Боатенг Эммануль
45' Желтая карточка
Сантос Сержио
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
11
Dylan
Borrero
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
12
Ренникс
Джастин
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:4
М
2:2
М
2:3
ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 3 0.3
Вуд Бобби 2 0.2
Боу Густаво 2 0.2
Хиль Карлес 2 (1) 0.2
Dylan Borrero 2 0.2
Бай Брэндон 1 0.1
Кесслер Генри 1 0.1
Noel Buck 1 0.1
Джонс Дехуан 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Сержио II 4 0.4
Морено Хуниор 2 0.2
Васкес Брэндон 2 0.2
Москера Йерсон 2 0.2
Акоста Лусиано 1 (1) 0.1
Brenner da Silva 1 0.1
Нвободо Обинна 1 0.1
Барреаль Альваро 0 0
Баджи Доминик 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Borrero 1 1
Полстер Мэтт 2 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 4 0
Нвободо Обинна 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Акоста Лусиано 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Москера Йерсон 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
56%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
2:1
2 раза 40%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 1:1 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Орландо Сити
 1:0 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 1:2 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 1:0 10 4 2 4 12 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Чикаго Файр
 8 2 4 2 12 - 12 10
19.
Торонто
 0:0 10 1 7 2 12 - 13 10
20.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
21.
Интер Майами
 2:1 9 3 0 6 8 - 10 9
22.
Шарлотт
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
23.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
24.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
26.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 9 1 3 5 7 - 13 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 1:2 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Ди Си Юнайтед
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Торонто
 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
18.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
19.
Орландо Сити
 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
20.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
21.
Интер Майами
 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
22.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
25.
Шарлотт
 0:1 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 1:1 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 1:2 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 0:1 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 0 3 2 2 - 5 3
21.
Торонто
 0:0 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 5 0 2 3 1 - 7 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Весь список
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  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Акоста Лусиано пробил пенальти, но не смог забить!
  • 22'
    Дилан Борреро уходит с поля. Esmir Bajraktarevic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Цинциннати
2.50
3.58
3.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати онлайн

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