Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:1
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаМиазга Мэтт
0:0
30' Не забитый пенальтиАкоста Лусиано
0:1
31' ГолМоскера Йерсон
33' Желтая карточкаБарреаль Альваро
1:1
45' ГолБоатенг Эммануль
45' Желтая карточкаСантос Сержио
Ход матча
12'
30'
0:0
31'
33'
45'
1:1
45'
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
16 Josh Bolma
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
26 Malik Pinto
-
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.63
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|3
|0.3
|Вуд Бобби
|2
|0.2
|Боу Густаво
|2
|0.2
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.2
|Dylan Borrero
|2
|0.2
|Бай Брэндон
|1
|0.1
|Кесслер Генри
|1
|0.1
|Noel Buck
|1
|0.1
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Сержио II
|4
|0.4
|Морено Хуниор
|2
|0.2
|Васкес Брэндон
|2
|0.2
|Москера Йерсон
|2
|0.2
|Акоста Лусиано
|1 (1)
|0.1
|Brenner da Silva
|1
|0.1
|Нвободо Обинна
|1
|0.1
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Borrero
|1
|1
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Brenner da Silva
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
7
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
56%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
2:1
2 раза 40%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|11.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|17.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|19.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|12 - 13
|10
|20.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|21.
|2:1
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|22.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|23.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|24.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|25.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|26.
|9
|1
|5
|3
|6 - 11
|8
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|18.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|19.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|20.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|21.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|25.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|20.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|21.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4