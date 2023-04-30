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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
12' Желтая карточка
Миазга Мэтт
0:0
30' Не забитый пенальти
Акоста Лусиано
0:1
31' Гол
Москера Йерсон
33' Желтая карточка
Барреаль Альваро
1:1
45' Гол
Боатенг Эммануль
45' Желтая карточка
Сантос Сержио
89' Желтая карточка
Вуд Бобби
90'+7
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
11
Dylan
Borrero
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
12
Ренникс
Джастин
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:4
М
2:2
М
2:3
ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 3 0.3
Вуд Бобби 2 0.2
Боу Густаво 2 0.2
Хиль Карлес 2 (1) 0.2
Dylan Borrero 2 0.2
Бай Брэндон 1 0.1
Боатенг Эммануль II 1 0.1
Кесслер Генри 1 0.1
Noel Buck 1 0.1
Джонс Дехуан 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Сержио II 4 0.4
Морено Хуниор 2 0.2
Васкес Брэндон 2 0.2
Москера Йерсон 2 0.2
Акоста Лусиано 1 (1) 0.1
Brenner da Silva 1 0.1
Нвободо Обинна 1 0.1
Барреаль Альваро 0 0
Баджи Доминик 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Borrero 1 1
Полстер Мэтт 2 0
Вуд Бобби 1 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 4 0
Нвободо Обинна 3 0
Сантос Сержио II 3 0
Миазга Мэтт 2 0
Акоста Лусиано 2 0
Москера Йерсон 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
63%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
6
60%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
2:1
2 раза 40%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      30'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Акоста Лусиано пробил пенальти, но не смог забить!
    • 22'
      Дилан Борреро уходит с поля. Esmir Bajraktarevic выходит вместо него
    • Желтая карточка
      12'
      Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати онлайн

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