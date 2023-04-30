Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМиазга Мэтт
0:0
30' Не забитый пенальтиАкоста Лусиано
0:1
31' ГолМоскера Йерсон
33' Желтая карточкаБарреаль Альваро
1:1
45' ГолБоатенг Эммануль
45' Желтая карточкаСантос Сержио
89' Желтая карточкаВуд Бобби
90'+7
Ход матча
12'
30'
0:0
31'
33'
45'
1:1
45'
71'
89'
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
16 Josh Bolma
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
26 Malik Pinto
-
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.63
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|3
|0.3
|Вуд Бобби
|2
|0.2
|Боу Густаво
|2
|0.2
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.2
|Dylan Borrero
|2
|0.2
|Бай Брэндон
|1
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.1
|Кесслер Генри
|1
|0.1
|Noel Buck
|1
|0.1
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Сержио II
|4
|0.4
|Морено Хуниор
|2
|0.2
|Васкес Брэндон
|2
|0.2
|Москера Йерсон
|2
|0.2
|Акоста Лусиано
|1 (1)
|0.1
|Brenner da Silva
|1
|0.1
|Нвободо Обинна
|1
|0.1
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Borrero
|1
|1
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Вуд Бобби
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Brenner da Silva
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
7
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
63%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
6
60%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
2:1
2 раза 40%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3