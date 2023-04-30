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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
1:2
Перерыв
Интер Майами
0'
0:1
7' Гол
Кампана Леонардо
1:1
10' Гол
Эрнандес Хуан
22' Желтая карточка
Кривцов Сергей
26' Желтая карточка
Моррис Эйдан
1:2
41' Гол
Кампана Леонардо
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
7
Jean
Mota
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
Коламбус Кру
3-4-2-1
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 (2) 0.4
Моррис Эйдан 3 0.3
Кристиан Рамирез 3 0.3
Мэцан Александру 1 0.1
Эрнандес Хуан 1 0.1
Jacen Russell-Rowe 1 0.1
Max Arfsten 1 0.1
Медранда Джимми 1 0.1
Йебоа Яв 1 0.1
Sean Zawadzki 1 0.1
Philip Quinton 1 0.1
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 2 0.22
Franco Negri 1 0.11
Кривцов Сергей 1 0.11
Жан Корентен 1 0.11
Стефанелли Николас 1 0.11
Тейлор Роберт 1 0.11
Shanyder Borgelin 1 0.11
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 3 0
Селараян Лукас 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Морейра Стивен 1 0
Медранда Джимми 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Philip Quinton 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Franco Negri 2 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Дюк Брайс 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

3
4
Коламбус Кру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

14
1
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
4
57%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
43%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1

Результаты матчей

Коламбус Кру
Интер Майами

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 1:1 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Орландо Сити
 1:0 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 1:2 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 1:0 10 4 2 4 12 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Чикаго Файр
 8 2 4 2 12 - 12 10
19.
Торонто
 0:0 10 1 7 2 12 - 13 10
20.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
21.
Интер Майами
 2:1 9 3 0 6 8 - 10 9
22.
Шарлотт
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
23.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
24.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
26.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 9 1 3 5 7 - 13 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 1:2 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Ди Си Юнайтед
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Торонто
 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
18.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
19.
Орландо Сити
 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
20.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
21.
Интер Майами
 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
22.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
25.
Шарлотт
 0:1 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 1:1 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 1:2 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 0:1 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 0 3 2 2 - 5 3
21.
Торонто
 0:0 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 5 0 2 3 1 - 7 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Весь список
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Коламбус Кру
Ничья
Интер Майами
4.90
4.10
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