Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:2
Перерыв
0'
0:1
7' ГолКампана Леонардо
1:1
10' ГолЭрнандес Хуан
22' Желтая карточкаКривцов Сергей
26' Желтая карточкаМоррис Эйдан
1:2
41' ГолКампана Леонардо
Ход матча
7'
10'
1:1
22'
26'
41'
1:2
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Max Arfsten
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 David Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Коламбус Кру
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4 (2)
|0.4
|Моррис Эйдан
|3
|0.3
|Кристиан Рамирез
|3
|0.3
|Мэцан Александру
|1
|0.1
|Эрнандес Хуан
|1
|0.1
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0.1
|Max Arfsten
|1
|0.1
|Медранда Джимми
|1
|0.1
|Йебоа Яв
|1
|0.1
|Sean Zawadzki
|1
|0.1
|Philip Quinton
|1
|0.1
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|2
|0.22
|Franco Negri
|1
|0.11
|Кривцов Сергей
|1
|0.11
|Жан Корентен
|1
|0.11
|Стефанелли Николас
|1
|0.11
|Тейлор Роберт
|1
|0.11
|Shanyder Borgelin
|1
|0.11
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Морейра Стивен
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Philip Quinton
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
3
4
Коламбус Кру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
14
1
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
22%
4
57%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
43%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Результаты матчей
Коламбус Кру
Интер Майами
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
45
35
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|11.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|17.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|19.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|12 - 13
|10
|20.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|21.
|2:1
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|22.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|23.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|24.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|25.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|26.
|9
|1
|5
|3
|6 - 11
|8
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|18.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|19.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|20.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|21.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|25.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|20.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|21.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4