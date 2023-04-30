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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
1:2
Конец матча
Интер Майами
0'
0:1
7' Гол
Кампана Леонардо
1:1
10' Гол
Эрнандес Хуан
22' Желтая карточка
Кривцов Сергей
26' Желтая карточка
Моррис Эйдан
1:2
41' Гол
Кампана Леонардо
49' Желтая карточка
Benjamin Cremaschi
84' Желтая карточка
Тейлор Роберт
90'+5
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
7
Jean
Mota
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
Коламбус Кру
3-4-2-1
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 (2) 0.4
Моррис Эйдан 3 0.3
Кристиан Рамирез 3 0.3
Мэцан Александру 1 0.1
Эрнандес Хуан 1 0.1
Jacen Russell-Rowe 1 0.1
Max Arfsten 1 0.1
Медранда Джимми 1 0.1
Йебоа Яв 1 0.1
Sean Zawadzki 1 0.1
Philip Quinton 1 0.1
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 2 0.22
Franco Negri 1 0.11
Кривцов Сергей 1 0.11
Жан Корентен 1 0.11
Стефанелли Николас 1 0.11
Тейлор Роберт 1 0.11
Shanyder Borgelin 1 0.11
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 3 0
Селараян Лукас 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Морейра Стивен 1 0
Медранда Джимми 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Philip Quinton 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Franco Negri 2 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Benjamin Cremaschi 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
1
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

3
4
Коламбус Кру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Интер Майами
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

15
3
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
27%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
67%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
5
56%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1

Результаты матчей

Коламбус Кру
Интер Майами

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
6
1.5
4
5
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Жеан Мота сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кампана Леонардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Моррис Эйдан получил желтую карточку от судьи
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