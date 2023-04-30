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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
4' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
12' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:0
34' Гол
Камара Кей
38' Желтая карточка
Фернандес Омир
45' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
47' Желтая карточка
Наварро Мигель
50' Желтая карточка
Мюллер Крис
82' Желтая карточка
Jonathan Dean
1:1
89' Гол
Бёрк Кори
90'+6
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
23
Камара
Кей
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
12
Нилис
Дилан
17
Харпер
Кэмерон
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:3
М
1:2
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.53
1.76

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

56
52

Голов в среднем за матч

1.65
1.53

Тотал матчей

2.5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.44
Пржибылко Каспер 2 0.22
Мюллер Крис 2 0.22
Герберс Фабиан 1 0.11
Хайле-Селассие Марен 1 0.11
Теран Карлос 1 0.11
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.11
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.1
Лима Лукас II 1 0.1
Ванзейр Данте 1 0.1
Бёрк Кори 1 0.1
Барлоу Том 1 0.1
Фернандес Омир 1 0.1
Elias Manoel 1 0.1
Толкин Джон 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 1
Теран Карлос 4 0
Хименес Гастон 3 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Мюллер Крис 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 5 0
Кассерес Кристиан 4 0
Рейес Андрес 3 0
Нилис Шон 3 0
Бёрк Кори 2 0
Фернандес Омир 2 0
Толкин Джон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
5
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
75%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
5 раз 50%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
1
9
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
  • 61'
    Фернандес Омир уходит с поля. Викелман Кармона выходит вместо него
  • 56'
    Барлоу Том уходит с поля. Бёрк Кори выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Мюллер Крис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Маурисио Пинеда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Фернандес Омир получил желтую карточку от судьи
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