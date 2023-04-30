Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
12' Желтая карточкаКассерес Кристиан
1:0
34' ГолКамара Кей
38' Желтая карточкаФернандес Омир
45' Желтая карточкаПинеда Маурисио
47' Желтая карточкаНаварро Мигель
50' Желтая карточкаМюллер Крис
82' Желтая карточкаJonathan Dean
1:1
89' ГолБёрк Кори
90'+6
Ход матча
34'
1:0
38'
45'
47'
50'
56'
82'
89'
1:1
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
12
Нилис
Дилан
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.53
1.76
Среднее время на гол
58
51
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
56
52
Голов в среднем за матч
1.65
1.53
Тотал матчей
2.5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.44
|Пржибылко Каспер
|2
|0.22
|Мюллер Крис
|2
|0.22
|Герберс Фабиан
|1
|0.11
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.11
|Теран Карлос
|1
|0.11
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.11
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.1
|Лима Лукас II
|1
|0.1
|Ванзейр Данте
|1
|0.1
|Бёрк Кори
|1
|0.1
|Барлоу Том
|1
|0.1
|Фернандес Омир
|1
|0.1
|Elias Manoel
|1
|0.1
|Толкин Джон
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Хименес Гастон
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Jonathan Dean
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|5
|0
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Рейес Андрес
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
5
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
5 раз 50%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
45
19
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3