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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
8' Желтая карточка
Макгро Зак
0:1
63' Пенальти
Феррейра Эвандер
71' Желтая карточка
Kyle Hiebert
1:1
79' Гол
Celio Pompeu
1:2
83' Гол
Чара Йимми
90' Желтая карточка
Juan Mosquera
90'+6
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
28
Перес
Мигель
19
Васильев
Индиана
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
8
Страуд
Джаред
11
Джоаккини
Николас
31
Ивачич
Альяз
29
Juan
Mosquera
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
24
David
Ayala
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
44
Лориа
Марвин
7
Боли
Франк
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.5
Страуд Джаред 3 0.3
Джоаккини Николас 3 0.3
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.2
Альм Расмус 2 0.2
Kyle Hiebert 2 0.2
Острак Томаш 1 0.1
Паркер Тим 1 0.1
Celio Pompeu 1 0.1
Васильев Индиана 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асприлья Дайрон 2 0.2
Juan Mosquera 2 0.2
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.2
Чара Йимми 1 0.1
Паредес Кристиан 1 0.1
Nathan Fogaca 1 0.1
Боли Франк 1 0.1
Незгода Ярослав 1 0.1
Макгро Зак 1 0.1
Tega Ikoba 1 0.1
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Страуд Джаред 5 0
Паркер Тим 4 0
Kyle Hiebert 3 0
Острак Томаш 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Перес Мигель 1 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Celio Pompeu 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 5 0
Жупарич Дарио 3 0
Чара Диего 2 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
5
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
5
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
4
20%
6
55%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
4
27%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(16 матчей)
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
3
1
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
2
7
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
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    • 55'
      Miguel Perez уходит с поля. Томаш Острак выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Давид Аяла уходит с поля. Паредес Кристиан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      8'
      Макгро Зак получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 1:2 Портленд Тимберс онлайн

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