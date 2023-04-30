Тур: 1. Стадион: Citypark.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМакгро Зак
0:1
63' ПенальтиФеррейра Эвандер
71' Желтая карточкаKyle Hiebert
1:1
79' ГолCelio Pompeu
1:2
83' ГолЧара Йимми
90' Желтая карточкаJuan Mosquera
90'+6
Ход матча
8'
63'
0:1
71'
79'
1:1
83'
1:2
90'
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
28
Перес
Мигель
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
24
David
Ayala
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
20 Akil Watts
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.5
|Страуд Джаред
|3
|0.3
|Джоаккини Николас
|3
|0.3
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.2
|Альм Расмус
|2
|0.2
|Kyle Hiebert
|2
|0.2
|Острак Томаш
|1
|0.1
|Паркер Тим
|1
|0.1
|Celio Pompeu
|1
|0.1
|Васильев Индиана
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асприлья Дайрон
|2
|0.2
|Juan Mosquera
|2
|0.2
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.2
|Чара Йимми
|1
|0.1
|Паредес Кристиан
|1
|0.1
|Nathan Fogaca
|1
|0.1
|Боли Франк
|1
|0.1
|Незгода Ярослав
|1
|0.1
|Макгро Зак
|1
|0.1
|Tega Ikoba
|1
|0.1
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Страуд Джаред
|5
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|5
|0
|Жупарич Дарио
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
5
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
5
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
4
20%
6
55%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
4
27%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(16 матчей)
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
27
54
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3