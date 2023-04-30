Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаJoao Paulo I
9' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
36' Желтая карточкаОвьедо Брайан
Ход матча
8'
36'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
14
Рубин
Рубио
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ilijah Paul
-
-
26 Diego Luna
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
73 Obed Vargas
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
5.3%
5.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
41 матч
41.5%
14.6%
43.9%
17 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.1%
48.8%
34.1%
7 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.71
0.58
Среднее время на гол
52
154
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.65
Среднее время на гол
60
139
Всего голов
65
25
Голов в среднем за матч
1.59
0.61
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
56
147
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|3
|0.33
|Глэд Джастин
|2
|0.22
|Carlos Gomez
|1
|0.11
|Крейлах Дамир
|1
|0.11
|Руис Пабло
|1
|0.11
|Джулио Андерсон
|1
|0.11
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.11
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Мусовски Дэниел
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.8
|Руидиас Рауль
|2
|0.2
|Эбер Араужо
|2
|0.2
|Leo Chu
|1
|0.1
|Руснак Альберт
|1
|0.1
|Ролдан Кристиан
|1
|0.1
|Атенсио Джошуа
|1
|0.1
|Лодейро Николас
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Монтеро Фреди
|0
|0
|Obed Vargas
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Руис Пабло
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Вера Брайан
|2
|0
|Emeka Eneli
|2
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|5
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
1
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
2
9
Реал Солт-Лейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
54
26
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3