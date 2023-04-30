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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
8' Желтая карточка
Joao Paulo I
9' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
36' Желтая карточка
Овьедо Брайан

Ход матча

8'
 
Joao Paulo I
9'
Саварино Джефферсон
 
36'
Овьедо Брайан
 
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.95
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Макмат
Зак
3
Овьедо
Брайан
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
11
Carlos
Gomez
12
Колдуэлл
Скотт
7
Руис
Пабло
10
Саварино
Джефферсон
14
Рубин
Рубио
17
Мусовски
Дэниел
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
5.3%
5.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

41 матч

41.5%
14.6%
43.9%
17 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.1%
48.8%
34.1%
7 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.71
0.58

Среднее время на гол

52
154

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Среднее время на гол

60
139

Всего голов

65
25

Голов в среднем за матч

1.59
0.61

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

56
147

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 3 0.33
Глэд Джастин 2 0.22
Carlos Gomez 1 0.11
Крейлах Дамир 1 0.11
Руис Пабло 1 0.11
Джулио Андерсон 1 0.11
Jasper Loeffelsend 1 0.11
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Мусовски Дэниел 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 0.8
Руидиас Рауль 2 0.2
Эбер Араужо 2 0.2
Leo Chu 1 0.1
Руснак Альберт 1 0.1
Ролдан Кристиан 1 0.1
Атенсио Джошуа 1 0.1
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0
Монтеро Фреди 0 0
Obed Vargas 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 2 0
Руис Пабло 2 0
Глэд Джастин 2 0
Вера Брайан 2 0
Emeka Eneli 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Мерам Джастин 1 0
Рубин Рубио 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Охеда Брайан 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 5 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Лодейро Николас 1 0
Руснак Альберт 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

2
9
Реал Солт-Лейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Овьедо Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Саварино Джефферсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Жоао Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.95
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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