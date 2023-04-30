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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
8' Желтая карточка
Joao Paulo I
9' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
36' Желтая карточка
Овьедо Брайан
53' Желтая карточка
Глэд Джастин
62' Желтая карточка
Руис Пабло
69' Желтая карточка
Охеда Брайан
72' Желтая карточка
Рольдан Александер
90' Вторая желтая карточка
Руис Пабло
90' Желтая карточка
Руснак Альберт
90'+6
18
Макмат
Зак
3
Овьедо
Брайан
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
11
Carlos
Gomez
12
Колдуэлл
Скотт
7
Руис
Пабло
10
Саварино
Джефферсон
14
Рубин
Рубио
17
Мусовски
Дэниел
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
5.3%
5.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

41 матч

41.5%
14.6%
43.9%
17 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.1%
48.8%
34.1%
7 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.71
0.58

Среднее время на гол

52
154

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Среднее время на гол

60
139

Всего голов

65
25

Голов в среднем за матч

1.59
0.61

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

56
147

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 3 0.33
Глэд Джастин 2 0.22
Carlos Gomez 1 0.11
Крейлах Дамир 1 0.11
Руис Пабло 1 0.11
Джулио Андерсон 1 0.11
Jasper Loeffelsend 1 0.11
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Мусовски Дэниел 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 0.8
Руидиас Рауль 2 0.2
Эбер Араужо 2 0.2
Leo Chu 1 0.1
Руснак Альберт 1 0.1
Ролдан Кристиан 1 0.1
Атенсио Джошуа 1 0.1
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0
Монтеро Фреди 0 0
Obed Vargas 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 3 1
Глэд Джастин 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Вера Брайан 2 0
Охеда Брайан 2 0
Emeka Eneli 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Мерам Джастин 1 0
Рубин Рубио 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 5 0
Гомес Еймар 3 0
Рольдан Александер 3 0
Руснак Альберт 2 0
Толо Нуху 2 0
Лодейро Николас 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

2
9
Реал Солт-Лейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
5
5
2
7
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1 3
Весь список
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    • Желтая карточка
      53'
      Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Овьедо Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Саварино Джефферсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Жоао Пауло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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