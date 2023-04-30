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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Сковде АИК
0:0
Конец матча
Браге
0'
60' Желтая карточка
Редин Понтус
73' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
90' Желтая карточка
Oscar Lennerskog
90' Желтая карточка
Hugo Engstroem
90' Желтая карточка
Ieltsin Camoes
90'+4
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
8
Oscar
Lennerskog
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
11
Маттссон
Линус
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
10
Берггрен
Густав
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
9
Карлберг
Дуглас
16
Samouil
Izountouemoi
Сковде АИК
4-4-2
Браге
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Браге

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 1 0.2
Emil Bellander 1 0.2
Filip Schyberg 1 0.2
Yoann Fellrath 1 0.2
Рхосе Лукас 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллберг Сет 2 0.4
Берггрен Густав 1 0.2
Samouil Izountouemoi 1 0.2
Pontus Jonsson1 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Oscar Lennerskog 1 0
Elias Lindell 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Редин Понтус 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Andre Bernardini 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
1
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2
Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Браге

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
10.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Эребру
 3:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:3 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эребру
 3:0 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Сирианска Эскильстуна
 0:3 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 3:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:3 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Весь список
  • Желтая карточка
    73'
    Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Маттссон Линус уходит с поля. Darrell Kamdem Tibell выходит вместо него
  • 67'
    Pontus Jonsson уходит с поля. Filip Sjoeberg выходит вместо него
  • 67'
    Gustav Berggren уходит с поля. Ieltsin Camoes выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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