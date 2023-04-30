Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
60' Желтая карточкаРедин Понтус
73' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
90' Желтая карточкаOscar Lennerskog
90' Желтая карточкаHugo Engstroem
90' Желтая карточкаIeltsin Camoes
90'+4
Ход матча
60'
73'
90'
90'
90'
17
Рхосе
Лукас
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сковде АИК
Браге
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|1
|0.2
|Emil Bellander
|1
|0.2
|Filip Schyberg
|1
|0.2
|Yoann Fellrath
|1
|0.2
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллберг Сет
|2
|0.4
|Берггрен Густав
|1
|0.2
|Samouil Izountouemoi
|1
|0.2
|Pontus Jonsson1
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Oscar Lennerskog
|1
|0
|Elias Lindell
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Редин Понтус
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
|Andre Bernardini
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
1
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2
Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Браге
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|3:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3