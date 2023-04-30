Тур: 27. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 6542 Главный судья: Jonas Hansen
0'
1:0
15' ГолИбрагим Саид
27' Желтая карточкаБонде Якуб
53' Желтая карточкаКарлгрен Патрик
2:0
54' ПенальтиБонде Якуб
2:1
56' ГолЭнггаард Мэдс
70' Undefined phrase: football_event_Гааей Антон
3:1
78' ГолДжатта Алассана
86' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
90'+7
Ход матча
15'
1:0
27'
53'
54'
2:0
56'
2:1
70'
78'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Раннерс
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
28 матчей
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.79
Среднее время на гол
66
50
Всего голов
38
39
Голов в среднем за матч
1.36
1.39
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
64
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.33
|Mendes Elias2
|6
|0.22
|Леманс Клинт
|5
|0.19
|Ибрагим Саид
|2
|0.07
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Джатта Алассана
|2
|0.07
|Бех Тобиас
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2 (1)
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.04
|Мортимер Нилс
|1
|0.04
|Жамбурек Ян
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Лауритсен Мадс
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.22
|Бундгаард Филип
|4
|0.15
|Анкерсен Якоб
|3
|0.11
|Hugo Andersson2
|3
|0.11
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бабаян Эдгар
|2
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.07
|Одей Стивен
|2
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.04
|Клюснер Тобиас
|1
|0.04
|Кехинде Тосин
|1
|0.04
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Энггаард Мэдс
|1
|0.04
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Залетел Жан
|6
|0
|Гроннинг Йеппе
|5
|0
|Бонде Якуб
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Бюрги Николас
|4
|0
|Mendes Elias2
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Юханссон Карл II
|3
|1
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
14
Виборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
17
10
Виборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
5
25%
1
4%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
7
37%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
5
33%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
7
35%
4
29%
61-75
3
15%
5
36%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
36%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
40
38
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
8
20%
3
8%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
4
10%
6
16%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
8
20%
10
26%
61-75
9
23%
9
24%
76-90
Пропущено
29
33
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
7
24%
8
24%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
4
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0
Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1
Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2
Результаты матчей
Виборг
Раннерс
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Виборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
77
310
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
68
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1314
918
522
423
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|15
|5
|7
|49 - 25
|50
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|0:0
|27
|9
|7
|11
|34 - 43
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|27
|5
|8
|14
|28 - 39
|23
|6.
|27
|4
|9
|14
|26 - 42
|21
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 10
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7