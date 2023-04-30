Anton Gaaei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Paulinho не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Anton Gaaei оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Paulinho оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Аниембе Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Раннерс

32' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

31' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Бонде Якуб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Мадс Энггаард из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Аниембе Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Раннерс

21' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Ибрагим Саид забивает с правой ноги!

15' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ибрагим Саид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Элиас не смог попасть в створ ударом издали

8' Оооо... вот это был удар! Жуниор Ренато должен был забить с этой позиции.

8' Жуниор Ренато нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

7' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Виборг

4' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля