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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6542 Главный судья: Jonas Hansen
Виборг
3:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
15' Гол
Ибрагим Саид
27' Желтая карточка
Бонде Якуб
53' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
2:0
54' Пенальти
Бонде Якуб
2:1
56' Гол
Энггаард Мэдс
70' Undefined phrase: football_event_
Гааей Антон
3:1
78' Гол
Джатта Алассана
86' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
90'+7
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
7
Mendes
Elias2
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
4
Юханссон
Карл
II
5
Hugo
Andersson2
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Виборг
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Виборг
Раннерс

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.79

Среднее время на гол

66
50

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

1.36
1.39

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.33
Mendes Elias2 6 0.22
Леманс Клинт 5 0.19
Ибрагим Саид 2 0.07
Соренсен Кристиан I 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Джатта Алассана 2 0.07
Бех Тобиас 2 0.07
Бонде Якуб 2 (1) 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.04
Мортимер Нилс 1 0.04
Жамбурек Ян 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Лауритсен Мадс 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Вестергорд Магнус 1 0.04
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.22
Бундгаард Филип 4 0.15
Анкерсен Якоб 3 0.11
Hugo Andersson2 3 0.11
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Одей Стивен 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.04
Клюснер Тобиас 1 0.04
Кехинде Тосин 1 0.04
Лауэнборг Фредерик 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Залетел Жан 6 0
Гроннинг Йеппе 5 0
Бонде Якуб 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Бюрги Николас 4 0
Mendes Elias2 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 5 0
Юханссон Карл II 3 1
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Клюснер Тобиас 1 0

Результаты матчей

Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
14
Виборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

17
10
Виборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
5
25%
1
4%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
7
37%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
5
33%
1
5%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
7
35%
4
29%
61-75
3
15%
5
36%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
36%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

40
38
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
8
20%
3
8%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
4
10%
6
16%
31-45
4
10%
7
18%
46-60
8
20%
10
26%
61-75
9
23%
9
24%
76-90

Пропущено

29
33
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
7
24%
8
24%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
4
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0
Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1
Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2

Результаты матчей

Виборг
Раннерс

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
3
10
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
6
8
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
13
14
1.5
9
18
5
22
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 27 15 5 7 49 - 25 50
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 0:0 27 9 7 11 34 - 43 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 14 9 3 2 26 - 10 30
2.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 0:0 13 3 4 6 13 - 18 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6542 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Виборг: 47%, Раннерс: 53%.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Гроннинг Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Камара Аль-Хаджи из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    97'
    Anton Gaaei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Где смотреть матч Виборг 3:1 Раннерс онлайн

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