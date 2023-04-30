Тур: 27. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 7507 Главный судья: Крог Мортен
0'
20' Желтая карточкаСоуза Аллан
45' Желтая карточкаФеррейра Педру
54' Желтая карточкаРомер Марсель
74' Желтая карточкаГрегор Паскаль
1:0
75' ПенальтиСоуза Аллан
90'+9
Ход матча
20'
45'
54'
74'
75'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Мантл
Нико
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сторк ЯнникВратарь
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Люнгбю
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.89
Среднее время на гол
83
101
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.3
|Бакиз Юнес
|4
|0.15
|Гранли Даниэль
|2
|0.07
|Фоссум Ивер
|2
|0.07
|Рамкильде Марко
|2
|0.07
|Андреасен Лука
|1
|0.04
|Андерсен Лукас
|1
|0.04
|Крамер Ларс II
|1
|0.04
|Куск Каспер
|1
|0.04
|Феррейра Педру
|1
|0.04
|Педерсен Йеппе
|1
|0.04
|Поульсен Андреас
|1
|0.04
|Росс Матиас
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Oliver Ross
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0.19
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.15
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.11
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.07
|Чорлу Резан
|2
|0.07
|Нильсен Эмиль
|2
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Кнудсен Петур
|1
|0.04
|Риис Кристиан
|1
|0.04
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Йоргенсен Каспер
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
9
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
11
12
Ольборг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Люнгбю
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
18
21
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
40%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
14%
6
30%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
6
27%
3
15%
76-90
Забито
29
26
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
28%
7
27%
76-90
Пропущено
38
42
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
4
11%
8
19%
1-15
2
5%
6
14%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
7
18%
9
21%
46-60
9
24%
6
14%
61-75
9
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3
Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1
Результаты матчей
Ольборг
Люнгбю
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
410
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1611
720
720
126
324
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|15
|5
|7
|49 - 25
|50
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|0:0
|27
|9
|7
|11
|34 - 43
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|27
|5
|8
|14
|28 - 39
|23
|6.
|27
|4
|9
|14
|26 - 42
|21
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 10
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7