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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 7507 Главный судья: Крог Мортен
Ольборг
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
20' Желтая карточка
Соуза Аллан
45' Желтая карточка
Феррейра Педру
54' Желтая карточка
Ромер Марсель
74' Желтая карточка
Грегор Паскаль
1:0
75' Пенальти
Соуза Аллан
90'+9

Ход матча

20'
Соуза Аллан
 
45'
Феррейра Педру
 
46'
Бакиз Юнес
Феррейра Педру
 
54'
 
Ромер Марсель
58'
Андерсен Лукас
Паллесен Кристоффер
 
58'
Йоргенсен Каспер
Андреасен Лука
 
69'
 
Чорлу Резан
Кнудсен Петур
74'
 
Грегор Паскаль
75'
Соуза Аллан
1:0
76'
Альманн Якоб
Гранли Даниэль
 
78'
 
Финнссон Кольбейн
Ромер Марсель
78'
 
Винтер Каспер
Sanders Ngabo
85'
 
Mathias Kristensen2
Чуквуани Точи
88'
Рамкильде Марко
Соуза Аллан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Кнудсен
Петур
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Ольборг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Люнгбю

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
К
0:4
СД
4:0
СД
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.89

Среднее время на гол

83
101

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.3
Бакиз Юнес 4 0.15
Гранли Даниэль 2 0.07
Фоссум Ивер 2 0.07
Рамкильде Марко 2 0.07
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Куск Каспер 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Oliver Ross 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0.19
Гюткьяер Фредерик 4 0.15
Йоргенсен Каспер 4 0.15
Финнбогасон Альфред 3 0.11
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.07
Чорлу Резан 2 0.07
Нильсен Эмиль 2 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Кнудсен Петур 1 0.04
Риис Кристиан 1 0.04
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 5 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Йоргенсен Каспер 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Ольборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
9
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Люнгбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

11
12
Ольборг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Люнгбю
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

18
21

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
40%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
14%
6
30%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Забито

29
26
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
8
28%
7
27%
76-90

Пропущено

38
42
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
4
11%
8
19%
1-15
2
5%
6
14%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
7
18%
9
21%
46-60
9
24%
6
14%
61-75
9
24%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3
Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1

Результаты матчей

Ольборг
Люнгбю

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
16
11
7
20
1.5
7
20
1
26
2.5
3
24
1
26
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 27 15 5 7 49 - 25 50
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 0:0 27 9 7 11 34 - 43 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 14 9 3 2 26 - 10 30
2.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 0:0 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 0:0 13 3 4 6 13 - 18 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7507 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Ольборг: 52%, Люнгбю: 48%.
  • 99'
    Йоргенсен Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    99'
    Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Рамкильде Марко из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 92'
      Рамкильде Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Ольборг: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 90'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 89'
      Грегор Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 1:0 Люнгбю онлайн

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