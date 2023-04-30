Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Винтер Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Ольборг

87' Винтер Каспер из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

86' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Ольборг

81' Гюткьяер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Тактическая замена. Финнссон Кольбейн уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

76' Команда Ольборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

75' Г О О О О О Л - Соуза Аллан II из команды Ольборг забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Мэдс Киккенборг прыгнул вправо!

74' Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи

74' После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Люнгбю

64' Бакиз Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Люнгбю

61' Андерсен Лукас пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

60' Гранли Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Люнгбю

56' Соуза Аллан II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи

53' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гранли Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Чуквуани Точи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля