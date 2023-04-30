Тур: 31. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 14608
0'
10' Желтая карточкаКонде Шейк
0:1
20' ГолФортюн Яссин
25' Желтая карточкаЦиглер Рето
1:1
25' ПенальтиДжемаили Блерим
1:2
44' ГолСиприен Вилан
60' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
60' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
1:2
77' Не забитый пенальтиДжемаили Блерим
78' Желтая карточкаСио Жованни
2:2
78' ПенальтиДжемаили Блерим
85' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
90' Желтая карточкаCalixte Ligue
90' Желтая карточкаРонер Фабиан
90' Желтая карточкаШмид Йоэль
90'+8
Ход матча
10'
20'
0:1
25'
25'
1:1
44'
1:2
60'
60'
77'
1:2
78'
78'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Лаванши
Нума
17
Фортюн
Яссин
20
Араз
Муса
27
Abdel
Zagre
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Abdel ZagreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Цюрих
Сьон
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
46.9%
20 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед
28 матчей
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
60 матчей
41.7%
33.3%
25%
25 побед 20 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
20 побед 30 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
18 побед 27 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.71
1.41
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.31
1.03
Среднее время на гол
68
87
Всего голов
91
73
Голов в среднем за матч
1.52
1.22
Тотал матчей
2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.35
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.23
|Джемаили Блерим
|4 (4)
|0.13
|Шимич Роко
|2
|0.06
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Мэтью Ифиний
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.26
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.19
|Стожилкович Филип
|5
|0.16
|Итаитинга
|4
|0.13
|Сиприен Вилан
|3
|0.1
|Араз Муса
|2
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|8
|0
|Конде Шейк
|8
|0
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Сельнес Оле
|5
|0
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Шимич Роко
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|8
|1
|Лаванши Нума
|9
|0
|Балотелли Марио
|8
|0
|Араз Муса
|7
|0
|Сио Жованни
|5
|1
|Сиприен Вилан
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сьон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
9
8
Цюрих
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
27
Волевые поражения
10
9
Цюрих
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сьон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
33
Волевые поражения
19
17
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
6
35%
6
30%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
7
26%
61-75
4
20%
7
26%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Пропущено
28
33
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
11%
4
12%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
6
21%
9
27%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
6
21%
4
12%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
7%
2
6%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
6
20%
7
20%
31-45
5
17%
7
20%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
9
30%
9
26%
76-90
Пропущено
48
60
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
4
8%
8
13%
1-15
8
17%
8
13%
16-30
8
17%
14
23%
31-45
10
21%
8
13%
46-60
8
17%
11
18%
61-75
10
21%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1
Сьон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2
Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7
Результаты матчей
Цюрих
Сьон
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
822
1317
129
426
129
129
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|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7