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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 14608
Цюрих
2:2
Конец матча
Сьон
0'
10' Желтая карточка
Конде Шейк
0:1
20' Гол
Фортюн Яссин
25' Желтая карточка
Циглер Рето
1:1
25' Пенальти
Джемаили Блерим
1:2
44' Гол
Сиприен Вилан
60' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
60' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
1:2
77' Не забитый пенальти
Джемаили Блерим
78' Желтая карточка
Сио Жованни
2:2
78' Пенальти
Джемаили Блерим
85' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
90' Желтая карточка
Calixte Ligue
90' Желтая карточка
Ронер Фабиан
90' Желтая карточка
Шмид Йоэль
90'+8
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
18
Фикентшер
Кевин
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
17
Фортюн
Яссин
10
Сиприен
Вилан
20
Араз
Муса
9
Шуареф
Ильяс
11
Карлен
Гаэтан
27
Abdel
Zagre
Цюрих
3-1-4-2
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Сьон

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
46.9%
20 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед

28 матчей

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед

60 матчей

41.7%
33.3%
25%
25 побед 20 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
20 побед 30 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
18 побед 27 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
0:3
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Голы

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.71
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Среднее время на гол

68
87

Всего голов

91
73

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
42
Больше 70%
Меньше 30%
18
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.35
Окита Жонатан 7 (2) 0.23
Джемаили Блерим 4 (4) 0.13
Шимич Роко 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Мэтью Ифиний 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.26
Балотелли Марио 6 (3) 0.19
Стожилкович Филип 5 0.16
Итаитинга 4 0.13
Сиприен Вилан 3 0.1
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 8 0
Конде Шейк 8 0
Боранияшевич Никола 7 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 5 0
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Шимич Роко 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 8 1
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Араз Муса 7 0
Сио Жованни 5 1
Сиприен Вилан 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Буа Кевин 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Карлен Гаэтан 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0

Результаты матчей

Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сьон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

9
8
Цюрих
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
27

Волевые поражения

10
9
Цюрих
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
60% (18)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сьон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
33

Волевые поражения

19
17

Голы по времени матча

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
6
35%
6
30%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
4
15%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
7
26%
61-75
4
20%
7
26%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

28
33
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
11%
4
12%
1-15
4
14%
4
12%
16-30
6
21%
9
27%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
6
21%
4
12%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
7%
2
6%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
6
20%
7
20%
31-45
5
17%
7
20%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
9
30%
9
26%
76-90

Пропущено

48
60
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
4
8%
8
13%
1-15
8
17%
8
13%
16-30
8
17%
14
23%
31-45
10
21%
8
13%
46-60
8
17%
11
18%
61-75
10
21%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1
Сьон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2
Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7

Результаты матчей

Цюрих
Сьон

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
13
17
1
29
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Сьон
 31 7 10 14 40 - 59 31
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
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    • Желтая карточка
      60'
      Крюезиу Мирлинд получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Япикино Деннис уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • 46'
      Cheick Conde уходит с поля. Ронер Фабиан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      10'
      Cheick Conde получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Цюрих 2:2 Сьон онлайн

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