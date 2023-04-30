Стадион: Хэмпден Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дэвис
Бен
II
14
Кент
Райан
1
Харт
Джо
41
Хатате
Рео
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сауттар ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
Главный тренер: Бил Майкл
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
17 Жота СерранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
18 Кобаяси ЮкиЗащитник
- Защитник
-
69 Вата РоккоПолузащитник
-
13 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
- Нападающий
-
19 О Хен-ГюНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
История личных встреч
Рейнджерс
Селтик
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 23 победы
58 матчей
36.2%
15.5%
48.3%
21 победа 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
12 побед 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.3%
31%
39.7%
17 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.36
0.97
Среднее время на гол
66
93
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.87
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
94
64
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 74%
Меньше 26%
15
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баришич Борна
|1
|0.33
|Арфилд Скотт
|1
|0.33
|Голдсон Коннор
|1
|0.33
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.33
|Сэндс Джеймс
|1
|0.33
|Тильман Малик
|1
|0.33
|Раскин Николас
|0
|0
|Кантуэлл Тодд
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муй Аарон
|3 (1)
|1
|Фурухаси Кёго
|3
|1
|Хатате Рео
|2 (1)
|0.67
|О'Райли Мэттью
|1
|0.33
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0.33
|Маэда Дайдзэн
|1
|0.33
|Тернбулл Дэвид
|1
|0.33
|О Хен-Гю
|1
|0.33
|Жота Серран
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
|Джонстон Алистер
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
10
Рейнджерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Селтик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
46%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0
Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2 Ливингстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Партик Тисл 3:2 Рейнджерс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:1 Килмарнок - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 2:2 Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0
Селтик
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Килмарнок - Селтик 1:4 Селтик - Рейнджерс 3:2 Росс Каунти - Селтик 0:2
Селтик - Хиберниан 3:1 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1 Сент-Миррен - Селтик 1:5 Рейнджерс - Селтик 1:2 Селтик - Абердин 4:0 Селтик - Сент-Миррен 5:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:4 Селтик - Ливингстон 3:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:2 Селтик - Гринок Мортон 5:0 Селтик - Сент-Миррен 4:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Рейнджерс - Селтик 2:2 Хиберниан - Селтик 0:4
Результаты матчей
Рейнджерс
Селтик
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
5
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Элгин Сити
|Kane Hester
|7
|Инвернесс
|Маккей Билли
|5
|Эйр Юнайтед
|Afolabi Akinyemi
|4
|Коув Рейнджерз
|Макдонах Джерри
|4
|Селтик
|Муй Аарон
|3 (1)
|Партик Тисл
|Ross Docherty
|1 1
|Элгин Сити
|Angus Mailer
|1 1
|Дарвел
|Chris McGowan
|1 1
|Данди Юнайтед
|Loick Ayina
|1 1
|Инвернесс
|David Carson
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик
Исход игры
Рейнджерс
31.9% (37)
Ничья
17.2% (20)
Селтик
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
81.98% (91)
Меньше
18.02% (20)
Обе команды забьют
Да
94.59% (105)
Нет
5.41% (6)
Популярный счёт
1:2 Селтик
39.7% (46)
2:1 Рейнджерс
25.9% (30)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:3 Селтик
3.4% (4)
1:3 Селтик
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:0 Рейнджерс
2.6% (3)
3:2 Рейнджерс
1.7% (2)
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