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  4. Кубок 2022-2023

Шотландия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Рейнджерс
 
Позже
Селтик
Прогнозы 27
Рейнджерс 44.4% (12)
X 18.5% (5)
Селтик 37% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Селтик
3.15
3.70
2.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рейнджерс
Селтик

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 23 победы

58 матчей

36.2%
15.5%
48.3%
21 победа 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
12 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.3%
31%
39.7%
17 побед 18 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.36
0.97

Среднее время на гол

66
93

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.87
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

94
64

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 74%
Меньше 26%
15
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
10
Больше 17%
Меньше 83%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
54

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баришич Борна 1 0.33
Арфилд Скотт 1 0.33
Голдсон Коннор 1 0.33
Чолак Антонио-Мирко 1 0.33
Сэндс Джеймс 1 0.33
Тильман Малик 1 0.33
Раскин Николас 0 0
Кантуэлл Тодд 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 3 (1) 1
Фурухаси Кёго 3 1
Хатате Рео 2 (1) 0.67
О'Райли Мэттью 1 0.33
Картер-Викерс Кэмерон 1 0.33
Маэда Дайдзэн 1 0.33
Тернбулл Дэвид 1 0.33
О Хен-Гю 1 0.33
Жота Серран 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Абада Лиэль 0 0
Джонстон Алистер 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ландстрем Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
Камара Глен 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
10
Рейнджерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Селтик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
46%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0
Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2 Ливингстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Партик Тисл 3:2 Рейнджерс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:1 Килмарнок - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 2:2 Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0
Селтик
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Килмарнок - Селтик 1:4 Селтик - Рейнджерс 3:2 Росс Каунти - Селтик 0:2
Селтик - Хиберниан 3:1 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1 Сент-Миррен - Селтик 1:5 Рейнджерс - Селтик 1:2 Селтик - Абердин 4:0 Селтик - Сент-Миррен 5:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:4 Селтик - Ливингстон 3:0 Данди Юнайтед - Селтик 0:2 Селтик - Гринок Мортон 5:0 Селтик - Сент-Миррен 4:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Селтик - Килмарнок 2:0 Рейнджерс - Селтик 2:2 Хиберниан - Селтик 0:4

Результаты матчей

Рейнджерс
Селтик

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
5
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1/8 финала
1 Дарвел
5 Фолкерк
4 Эйр Юнайтед
1 Элгин Сити
0 Ливингстон
3 Инвернесс
0 Данди Юнайтед
1 Килмарнок
3 Рейнджерс
2 Партик Тисл
3 Райт Роверс
1 Мазеруэлл
0 Гамильтон Академикал
2 Хартс
5 Селтик
1 Сент-Миррен
1/4 финала
2 Фолкерк
1 Эйр Юнайтед
2 Инвернесс
1 Килмарнок
3 Рейнджерс
0 Райт Роверс
0 Хартс
3 Селтик
1/2 финала
0 Фолкерк
0 Инвернесс
0 Рейнджерс
0 Селтик
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Элгин Сити Kane Hester 7
Эйр Юнайтед Afolabi Akinyemi 4
Коув Рейнджерз Макдонах Джерри 4
Селтик Муй Аарон 3 (1)
Гамильтон Академикал Райан Энди 3
Весь список

Топ нарушителей
Партик Тисл Ross Docherty 1 1
Элгин Сити Angus Mailer 1 1
Дарвел Chris McGowan 1 1
Данди Юнайтед Loick Ayina 1 1
Инвернесс David Carson 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 27
    Рейнджерс 44.4% (12)
    X 18.5% (5)
    Селтик 37% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Селтик
    3.15
    3.70
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рейнджерс - Селтик онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик

    Исход игры
    Рейнджерс
    44.8% (13)
    Ничья
    17.2% (5)
    Селтик
    37.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (21)
    Меньше
    22.22% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (24)
    Нет
    11.11% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    34.5% (10)
    1:2 Селтик
    27.6% (8)
    1:1 Ничья
    10.3% (3)
    1:0 Рейнджерс
    6.9% (2)
    2:2 Ничья
    6.9% (2)
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