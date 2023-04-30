ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! УИЛСОН!!! Исак прорывается по левому флангу и простреливает на линию вратарской, откуда мяч в сетку переправляет Уилсон.

И всё-таки давление приносит "Ньюкаслу" дивиденды. Зажались "святые" в своей штрафной, отказались от контратак, за что и получили наказание.

Кайл Уокер-Питерс нарушает правила на левом фланге, далее спорит с арбитром и получает "горчичник".

Тем временем хозяева проводят очередную атаку, правым флангом, которая завершается слишком сильным кроссом.

Александр Исак добежал до штрафной по левому флангу, а потом включился в дриблинг, который прочитал Ян Беднарек, отобрав мяч.

Киран Триппьер прорвался по правому флангу и выполнил передачу низом, которую прервал Белла-Кочап.

Исак откликается на передачу Уилсона с левого фланга, а пробить с линии штрафной не успевает, Лянко в последний момент мяч отбирает.

В перерыве в составе "Ньюкасла" произошла замена. Вместо Энтони Гордона вышел Каллум Уилсон.

Камалдин Сулемана поборолся за мяч на чужой половине поля, но сделал это не по правилам, подыграв рукой.

Джо Уиллок прострелил в центр штрафной с левого фланга, найдя Яна Беднарека, который выбил игровой снаряд подальше.

Армель Белла-Кочап смещается на левый фланг и останавливает Жоэлинтона, выбивая мяч за боковую линию.

Бруно Гимараэс оказывается на газоне перед чужой штрафной, Уокер-Питерс сыграл не лучшим образом в отборе.

Долго хозяева готовились к исполнению стандартного положения, но ничего интересного так и не придумали - после подачи мяч покинул пределы поля.

А теперь право на исполнение углового получили "сороки", но тоже не смогли им воспользоваться, в борьбе на втором этаже имеются трудности.

В центральном круге завязалась борьба за игровой снаряд, а победителями из неё вышли хозяева, которых оказалось больше.

Гордон попытался в одиночку войти в штрафную с левого фланга, но справиться с двумя соперниками не смог.

Войнович Лянко промчался по правому флангу и выполнил подачу, с которой справился Ник Поуп.

Свисток арбитра поставил игру на паузу, Бруно Гимараэс оказался на газоне после борьбы с Карлосом Алькарасом.

Александр Исак открылся под передачу перед штрафной площадкой и пробил - Белла-Кочап сумел заблокировать.

Джейкоб Мёрфи принимает мяч на левом краю штрафной и пробивает - выше цели получается.

Г-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АРМСТРОНГ!!! Сулемана подаёт в штрафную, Армстронг мяч принимает, а потом бьёт в левый угол.

Бруно Гимараэс завершил атаку дальним ударом, после которого мяч пролетел выше вражеских владений.

35' Долго готовился к вводу мяча в игру из-за боковой Лянко, а потом нашёл голову одного из оппонентов.

34' Войнович Лянко добегает до чужой штрафной по правому флангу, а потом добивается права на вбрасывание из-за боковой.

32' Показали нам статистику ударов по воротам, пока 4-3 соотношение, а что касается ударов в створ, то здесь перевес на стороне гостей - 2:0.

31' Активен Гордон в первом тайме. Сейчас снова открылся под передачу на левом фланге, а вот выполнить точный навес в центр штрафной не смог.

30' На сей раз хозяева разыграли корнер, а потом последовал навес на линию вратарской, с которым справились "святые".

29' Бруно Гимараэс прострелил в штрафную с правого фланга, попал в одного из соперников и добился права на исполнение углового.

28' Стюарт Армстронг оказался на газоне на левом фланге после борьбы с Кираном Триппьером, однако арбитр показал, что фола не было.

27' Первый корнер в матче выполнили гости, но нанести удар по воротам не смогли, Свен Ботман выиграл верх и выбил мяч из штрафной.

26' Войнович Лянко отобрал мяч у Энтони Гордона на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу в сторону штрафной площади.

25' Энтони Гордон совершает рейд по левому флангу и простреливает во вратарскую - Ян Беднарек обстановку разряжает.

24' Второй корнер в матче выполнили хозяева. Жоэлинтон выиграл борьбу на линии вратарской и пробил рядом с левой штангой.

23' ОПАСНО! Проваливается центр обороны "Саутгемптона", в результате чего Энтони Гордон выбегает на свидание с Алексом Маккарти и пробивает в левый угол - в штангу попадает.

22' Ничего не получается в атаке у "святых". Сейчас им удалось перейти на чужую часть поля, а потом произошла ошибка в передаче.

21' Дэн Бёрн попытался навесить с левого фланга, но на пути игрового снаряда оказался Войнович Лянко, аут для хозяев

19' А теперь и Мёрфи доставляет игровой снаряд в центр штрафной с правого фланга, но снова никто из своих не откликается.

18' Киран Триппьер разгоняет атаку правым флангом и выполняет подачу, которая становится лёгкой добычей для защитников "Саутгемптона".

17' Так ничего опасного гости создать и не смогли, увеличили количество передач, а потом игровой снаряд потеряли.

16' "Святые" переходят на чужую половину поля и затевают перепасовку. Компактно располагаются "сороки", не позволяя войти в свою штрафную.

15' Белла-Кочап остановил Уиллока на правом фланге, а потом Джо нарушил правила, попытавшись вернуть игровой снаряд.

14' ОПАСНО! Бруно Гимараэс завершил атаку ударом с линии штрафной площадки, но в левый угол не попал.

13' Стандартное положение в исполнении "Ньюкасла" ничем интересным не отметилось, "Саутгемптон" выиграл воздух, а вот подбор проиграл.

12' Гордон простреливает с левого края штрафной площадки, попадает в Беллу-Кочапа и зарабатывает угловой.

11' Включаются "сороки" в высокий прессинг, в результате чего Алекс Маккарти получает мяч и выбивает его на чужую часть поля.

10' Энтони Гордон получил пространство на левом фланге, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол - попал в сетку с внешней стороны.

8' Мёрфи откликнулся на передачу из глубины поля и совершил рывок к штрафной, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Маккарти.

7' Мусса Дженепо подключился к атаке правым флангом, но не сумел выполнить подачу, Дэн Бёрн успешно вступил в отбор.

6' Активно начал "Саутгемптон", проведя несколько атак, а теперь "Ньюкасл" забирает мяч под контроль и пытается перехватить инициативу.

5' Джейкоб Мёрфи добежал до штрафной площадки по правому флангу, а потом был остановлен двумя оппонентами.

4' Ян Беднарек останавливает атаку соперника при помощи фола, после чего получает наказание в виде жёлтой карточки.

3' Гости отмечаются первым ударом в створ. Уокер-Питерс входит в штрафную с левого фланга и пробивает - Ник Поуп на месте.

2' Алекс Маккарти попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры борьбу на втором этаже проиграли.