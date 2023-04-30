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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ньюкасл
1:1
Второй тайм: 58'
Саутгемптон
0'
4' Желтая карточка
Беднарек Ян
0:1
41' Гол
Армстронг Стюарт
1:1
54' Гол
Уилсон Каллум
56' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
56' Желтая карточка
Ruben Selles

Ход матча

4'
 
Беднарек Ян
41'
0:1
Армстронг Стюарт
(Сулемана Камалдин)
46'
Уилсон Каллум
Гордон Энтони
 
54'
Уилсон Каллум
(Исак Александр)
1:1
56'
 
Уокер-Питерс Кайл
56'
 
Ruben Selles

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 125
Ньюкасл 92.8% (116)
X 7.2% (9)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Саутгемптон
2.55
6.40
3.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
7
Жоэлинтон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
8
Гордон
Энтони
1
Маккарти
Алекс
4
Лянко
Войнович
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
2
Уокер-Питерс
Кайл
19
Дженепо
Мусса
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
17
Армстронг
Стюарт
20
Сулемана
Камалдин
26
Алькарас
Карлос
Ньюкасл
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Ньюкасл
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 13 (1) 0.39
Альмирон Мигель 11 0.33
Исак Александр 10 (2) 0.3
Жоэлинтон 6 0.18
Мёрфи Джейкоб 4 0.12
Уиллок Джо 3 0.09
Гимараэс Бруно 3 0.09
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.21
Адамс Че 5 0.15
Алькарас Карлос 3 0.09
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 7 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Беднарек Ян 4 0
Лянко Войнович 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
8
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
21

Волевые поражения

27
10
Ньюкасл
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Саутгемптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
23

Волевые поражения

32
18

Голы по времени матча

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
5
36%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
2
14%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
9
38%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Забито

28
17
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
18%
0
0%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
12%
2
7%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
10
34%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Забито

56
31
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
9
16%
5
16%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
12
21%
5
16%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
11
20%
6
19%
76-90

Пропущено

28
53
11 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
4
14%
3
6%
1-15
3
11%
7
13%
16-30
4
14%
13
25%
31-45
5
18%
12
23%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
6
21%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Саутгемптон

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
8
1.5
3
14
4
11
2.5
1
16
3
12
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
8
9
1.5
3
13
5
12
2.5
1
15
4
13
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
19
14
15
17
1.5
6
27
9
23
2.5
2
31
7
25
3.5
3
29
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 33 17 12 4 59 - 27 63
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 1:2 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 2:1 Заявка 34 11 6 17 34 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 1:2 Заявка 34 7 9 18 43 - 65 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 34 6 7 21 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 16 9 6 1 30 - 11 33
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 1:2 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
17.
Лидс
 1:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 1:2 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 1:1 Заявка 17 4 3 10 13 - 27 15
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:2 Заявка 17 2 3 12 20 - 34 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Исак откликается на передачу Уилсона с левого фланга, а пробить с линии штрафной не успевает, Лянко в последний момент мяч отбирает. 
  • 61'
    Киран Триппьер прорвался по правому флангу и выполнил передачу низом, которую прервал Белла-Кочап. 
  • 59'
    Александр Исак добежал до штрафной по левому флангу, а потом включился в дриблинг, который прочитал Ян Беднарек, отобрав мяч. 
  • 58'
    Тем временем хозяева проводят очередную атаку, правым флангом, которая завершается слишком сильным кроссом. 
  • Желтая карточка
    57'
    Кайл Уокер-Питерс нарушает правила на левом фланге, далее спорит с арбитром и получает "горчичник". 
  • 56'
    И всё-таки давление приносит "Ньюкаслу" дивиденды. Зажались "святые" в своей штрафной, отказались от контратак, за что и получили наказание. 
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! УИЛСОН!!! Исак прорывается по левому флангу и простреливает на линию вратарской, откуда мяч в сетку переправляет Уилсон. 
  • Угловой
    54'
    А теперь право на исполнение углового получили "сороки", но тоже не смогли им воспользоваться, в борьбе на втором этаже имеются трудности. 
  • 53'
    Долго хозяева готовились к исполнению стандартного положения, но ничего интересного так и не придумали - после подачи мяч покинул пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Бруно Гимараэс оказывается на газоне перед чужой штрафной, Уокер-Питерс сыграл не лучшим образом в отборе. 
  • 50'
    Армель Белла-Кочап смещается на левый фланг и останавливает Жоэлинтона, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 49'
    Джо Уиллок прострелил в центр штрафной с левого фланга, найдя Яна Беднарека, который выбил игровой снаряд подальше. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Камалдин Сулемана поборолся за мяч на чужой половине поля, но сделал это не по правилам, подыграв рукой. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ньюкасла" произошла замена. Вместо Энтони Гордона вышел Каллум Уилсон. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён, 1-0 выигрывает "Саутгемптон".
    • 45'
      Бруно Гимараэс завершил атаку дальним ударом, после которого мяч пролетел выше вражеских владений.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АРМСТРОНГ!!! Сулемана подаёт в штрафную, Армстронг мяч принимает, а потом бьёт в левый угол.
    • 42'
      Джейкоб Мёрфи принимает мяч на левом краю штрафной и пробивает - выше цели получается.
    • 41'
      Александр Исак открылся под передачу перед штрафной площадкой и пробил - Белла-Кочап сумел заблокировать.
    • Фол, нарушение
      39'
      Свисток арбитра поставил игру на паузу, Бруно Гимараэс оказался на газоне после борьбы с Карлосом Алькарасом.
    • 38'
      Войнович Лянко промчался по правому флангу и выполнил подачу, с которой справился Ник Поуп.
    • 37'
      Гордон попытался в одиночку войти в штрафную с левого фланга, но справиться с двумя соперниками не смог.
    • 36'
      В центральном круге завязалась борьба за игровой снаряд, а победителями из неё вышли хозяева, которых оказалось больше. 
    • 35'
      Долго готовился к вводу мяча в игру из-за боковой Лянко, а потом нашёл голову одного из оппонентов. 
    • 34'
      Войнович Лянко добегает до чужой штрафной по правому флангу, а потом добивается права на вбрасывание из-за боковой. 
    • 32'
      Показали нам статистику ударов по воротам, пока 4-3 соотношение, а что касается ударов в створ, то здесь перевес на стороне гостей - 2:0. 
    • 31'
      Активен Гордон в первом тайме. Сейчас снова открылся под передачу на левом фланге, а вот выполнить точный навес в центр штрафной не смог. 
    • Угловой
      30'
      На сей раз хозяева разыграли корнер, а потом последовал навес на линию вратарской, с которым справились "святые". 
    • 29'
      Бруно Гимараэс прострелил в штрафную с правого фланга, попал в одного из соперников и добился права на исполнение углового. 
    • Судья
      28'
      Стюарт Армстронг оказался на газоне на левом фланге после борьбы с Кираном Триппьером, однако арбитр показал, что фола не было. 
    • Угловой
      27'
      Первый корнер в матче выполнили гости, но нанести удар по воротам не смогли, Свен Ботман выиграл верх и выбил мяч из штрафной. 
    • 26'
      Войнович Лянко отобрал мяч у Энтони Гордона на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу в сторону штрафной площади. 
    • 25'
      Энтони Гордон совершает рейд по левому флангу и простреливает во вратарскую - Ян Беднарек обстановку разряжает. 
    • Угловой
      24'
      Второй корнер в матче выполнили хозяева. Жоэлинтон выиграл борьбу на линии вратарской и пробил рядом с левой штангой. 
    • Штанга
      23'
      ОПАСНО! Проваливается центр обороны "Саутгемптона", в результате чего Энтони Гордон выбегает на свидание с Алексом Маккарти и пробивает в левый угол - в штангу попадает. 
    • 22'
      Ничего не получается в атаке у "святых". Сейчас им удалось перейти на чужую часть поля, а потом произошла ошибка в передаче. 
    • 21'
      Дэн Бёрн попытался навесить с левого фланга, но на пути игрового снаряда оказался Войнович Лянко, аут для хозяев 
    • 19'
      А теперь и Мёрфи доставляет игровой снаряд в центр штрафной с правого фланга, но снова никто из своих не откликается. 
    • 18'
      Киран Триппьер разгоняет атаку правым флангом и выполняет подачу, которая становится лёгкой добычей для защитников "Саутгемптона". 
    • 17'
      Так ничего опасного гости создать и не смогли, увеличили количество передач, а потом игровой снаряд потеряли. 
    • 16'
      "Святые" переходят на чужую половину поля и затевают перепасовку. Компактно располагаются "сороки", не позволяя войти в свою штрафную. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Белла-Кочап остановил Уиллока на правом фланге, а потом Джо нарушил правила, попытавшись вернуть игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Бруно Гимараэс завершил атаку ударом с линии штрафной площадки, но в левый угол не попал. 
    • 13'
      Стандартное положение в исполнении "Ньюкасла" ничем интересным не отметилось, "Саутгемптон" выиграл воздух, а вот подбор проиграл. 
    • Угловой
      12'
      Гордон простреливает с левого края штрафной площадки, попадает в Беллу-Кочапа и зарабатывает угловой. 
    • 11'
      Включаются "сороки" в высокий прессинг, в результате чего Алекс Маккарти получает мяч и выбивает его на чужую часть поля. 
    • 10'
      Энтони Гордон получил пространство на левом фланге, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол - попал в сетку с внешней стороны. 
    • 8'
      Мёрфи откликнулся на передачу из глубины поля и совершил рывок к штрафной, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Маккарти. 
    • 7'
      Мусса Дженепо подключился к атаке правым флангом, но не сумел выполнить подачу, Дэн Бёрн успешно вступил в отбор. 
    • 6'
      Активно начал "Саутгемптон", проведя несколько атак, а теперь "Ньюкасл" забирает мяч под контроль и пытается перехватить инициативу. 
    • 5'
      Джейкоб Мёрфи добежал до штрафной площадки по правому флангу, а потом был остановлен двумя оппонентами. 
    • Желтая карточка
      4'
      Ян Беднарек останавливает атаку соперника при помощи фола, после чего получает наказание в виде жёлтой карточки. 
    • 3'
      Гости отмечаются первым ударом в створ. Уокер-Питерс входит в штрафную с левого фланга и пробивает - Ник Поуп на месте. 
    • 2'
      Алекс Маккарти попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры борьбу на втором этаже проиграли. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    92.8% (116)
    Ничья
    7.2% (9)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Ньюкасл
    28% (35)
    2:1 Ньюкасл
    22.4% (28)
    3:1 Ньюкасл
    18.4% (23)
    3:0 Ньюкасл
    8% (10)
    1:0 Ньюкасл
    6.4% (8)
    4:0 Ньюкасл
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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