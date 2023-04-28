Тур: 34. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
История личных встреч
Ньюкасл
Саутгемптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|13 (1)
|0.41
|Альмирон Мигель
|11
|0.34
|Исак Александр
|10 (2)
|0.31
|Жоэлинтон
|6
|0.19
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.13
|Уиллок Джо
|3
|0.09
|Гимараэс Бруно
|3
|0.09
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.21
|Адамс Че
|5
|0.15
|Алькарас Карлос
|3
|0.09
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|11
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Шёр Фабиан
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|7
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Алькарас Карлос
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
8
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
21
Волевые поражения
27
10
Ньюкасл
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Саутгемптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
23
Волевые поражения
32
18
Голы по времени матча
Забито
28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
5
36%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
2
14%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
9
38%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
1
9%
5
21%
76-90
Забито
28
17
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
18%
0
0%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
6
21%
4
24%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
12%
2
7%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
10
34%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90
Забито
56
31
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
9
16%
5
16%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
12
21%
5
16%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
11
20%
6
19%
76-90
Пропущено
28
53
11 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
4
14%
3
6%
1-15
3
11%
7
13%
16-30
4
14%
13
25%
31-45
5
18%
12
23%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
6
21%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Саутгемптон
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
116
78
314
411
116
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
88
89
313
512
115
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1914
1517
627
923
231
725
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|13.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|31 - 42
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|34 - 43
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон
Исход игры
Ньюкасл
93.5% (43)
Ничья
6.5% (3)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
37% (17)
2:0 Ньюкасл
23.9% (11)
3:1 Ньюкасл
13% (6)
1:1 Ничья
4.3% (2)
1:0 Ньюкасл
4.3% (2)
4:0 Ньюкасл
4.3% (2)
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