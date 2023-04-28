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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ньюкасл
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 45
Ньюкасл 93.3% (42)
X 6.7% (3)
Саутгемптон 0% (0)
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Ньюкасл
Ничья
Саутгемптон
1.36
5.55
9.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 13 (1) 0.41
Альмирон Мигель 11 0.34
Исак Александр 10 (2) 0.31
Жоэлинтон 6 0.19
Мёрфи Джейкоб 4 0.13
Уиллок Джо 3 0.09
Гимараэс Бруно 3 0.09
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.21
Адамс Че 5 0.15
Алькарас Карлос 3 0.09
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 7 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Беднарек Ян 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
8
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
21

Волевые поражения

27
10
Ньюкасл
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Саутгемптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
23

Волевые поражения

32
18

Голы по времени матча

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
5
36%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
5
18%
2
14%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
9
38%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Забито

28
17
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
18%
0
0%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
12%
2
7%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
10
34%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Забито

56
31
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
9
16%
5
16%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
12
21%
5
16%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
11
20%
6
19%
76-90

Пропущено

28
53
11 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
4
14%
3
6%
1-15
3
11%
7
13%
16-30
4
14%
13
25%
31-45
5
18%
12
23%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
6
21%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Саутгемптон

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
8
1.5
3
14
4
11
2.5
1
16
3
12
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
8
8
9
1.5
3
13
5
12
2.5
1
15
4
13
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
19
14
15
17
1.5
6
27
9
23
2.5
2
31
7
25
3.5
3
29
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
6.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 20 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 93.3% (42)
    X 6.7% (3)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Саутгемптон
    1.36
    5.55
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    93.5% (43)
    Ничья
    6.5% (3)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    37% (17)
    2:0 Ньюкасл
    23.9% (11)
    3:1 Ньюкасл
    13% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Ньюкасл
    4.3% (2)
    4:0 Ньюкасл
    4.3% (2)
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