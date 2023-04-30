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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: .
Мосс
2:1
Второй тайм: 60'
Дьерв
0'
15' Желтая карточка
Torje Wichne
0:1
20' Гол
Угланн Микаэль
30' Желтая карточка
Alexander Haapnes
1:1
45' Гол
Claudio Braga
2:1
54' Гол
Marius Andresen2
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
3
Lucas
Larade
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
8
Угланн
Микаэль
Мосс
4-3-3
Дьерв
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marius Andresen2 1 0.25
Гйесдал Хенрик 1 0.25
Sebastian Pedersen II 1 0.25
Claudio Braga 1 0.25
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 4 1
Вильсон Петер 1 0.25
Угланн Микаэль 1 0.25
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Странде Кристиан 1 0
Marius Andresen2 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Alexander Haapnes 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Wichne 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Lucas Larade 1 0

Результаты матчей

Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дьерв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0
Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0
Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1
Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3

Результаты матчей

Мосс
Дьерв

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мосс
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Хёдд
 2:0 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Фредрикстад
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Дьерв
 1:2 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Старт
 0:0 4 1 3 0 6 - 2 6
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 2 1 4 - 1 5
9.
Санднес
 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
11.
Осане
 1:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Мосс
 2:1 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
14.
Конгсвингер
 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
КФУМ
 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мосс
 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Конгсвингер
 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осане
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
КФУМ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
8.
Осане
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Старт
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Рёуфосс
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11.
Мосс
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Санднес
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Конгсвингер
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
КФУМ
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    Erik Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Marius Andresen бьет в цель!
  • 54'
    Ранмарк-Эриксен Матиас сделал результативную передачу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Alexander Haapnes сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Claudio Braga бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Дьерв
3.15
3.63
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мосс 2:1 Дьерв онлайн

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