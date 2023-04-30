Тур: 4. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1428
0'
15' Желтая карточкаTorje Wichne
0:1
20' ГолУгланн Микаэль
30' Желтая карточкаAlexander Haapnes
1:1
45' ГолClaudio Braga
2:1
54' ГолMarius Andresen2
60' Желтая карточкаErik Sandberg
90'+6
Ход матча
15'
20'
45'
54'
60'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
18 Leonard Getz
-
22 Sander Wold
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Педру СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marius Andresen2
|1
|0.25
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.25
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.25
|Claudio Braga
|1
|0.25
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|4
|1
|Вильсон Петер
|1
|0.25
|Угланн Микаэль
|1
|0.25
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Странде Кристиан
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Alexander Haapnes
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Sandberg
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0
Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0
Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1
Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Результаты матчей
Мосс
Дьерв
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мосс
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2