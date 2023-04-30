Тур: 4. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
Ход матча
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
-
-
-
27 Sander Svela
-
31 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
27 Simen Hagboe
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Старт
Рёуфосс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страннегорд Том
|3
|0.75
|Скогволд Хенрик
|1
|0.25
|Alagie Sanyang
|1
|0.25
|Лане Джек
|1
|0.25
|Sindre Osestad
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|1
|0.25
|Nicolai Fremstad
|1
|0.25
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.25
|Andreas Osterud
|1
|0.25
|Gard Simenstad
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
|Jamal Deen Haruna
|1
|0
Результаты матчей
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3
Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1
Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3
Результаты матчей
Старт
Рёуфосс
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Старт
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 1
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2