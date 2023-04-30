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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: .
Старт
0:0
Второй тайм: 58'
Рёуфосс
0'
21' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness

Ход матча

21'
Fabian Oestigaard Ness
 
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Рёуфосс
2.60
4.38
4.54
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
30
Fabian
Oestigaard
Ness
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
40
Sindre
Osestad
44
Salim
Nkubiri
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
Старт
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Старт
Рёуфосс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страннегорд Том 3 0.75
Скогволд Хенрик 1 0.25
Alagie Sanyang 1 0.25
Лане Джек 1 0.25
Sindre Osestad 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 1 0.25
Nicolai Fremstad 1 0.25
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.25
Andreas Osterud 1 0.25
Gard Simenstad 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Andreas Osterud 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Jamal Deen Haruna 1 0

Результаты матчей

Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3
Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1
Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3

Результаты матчей

Старт
Рёуфосс

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Старт
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Хёдд
 2:0 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Фредрикстад
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Дьерв
 1:2 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Старт
 0:0 4 1 3 0 6 - 2 6
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 2 1 4 - 1 5
9.
Санднес
 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
11.
Осане
 1:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Мосс
 2:1 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
14.
Конгсвингер
 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
КФУМ
 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мосс
 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Конгсвингер
 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осане
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Фредрикстад
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
КФУМ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Хёдд
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дьерв
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
8.
Осане
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Старт
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Рёуфосс
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11.
Мосс
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Санднес
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Конгсвингер
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
КФУМ
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Fabian Oestigaard Ness получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Рёуфосс
2.60
4.38
4.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Старт 0:0 Рёуфосс онлайн

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